La fibrosi polmonare e la lotta per l'accesso alle terapie innovative

La fibrosi polmonare è una malattia progressiva che colpisce migliaia di persone in Italia. Recentemente, una scoperta scientifica ha portato una nuova speranza per i malati di fibrosi polmonare, ma l'accesso alle terapie innovative è ancora un problema. Il professor Luca Richeldi, direttore del CeMAR al Policlinico Gemelli, è stato uno dei principali artefici di questo avanzamento terapeutico, ma i pazienti italiani attendono ancora l'approvazione della terapia.

La fibrosi polmonare è una malattia che colpisce silenziosamente migliaia di persone, progressivamente limitando la loro vita. Non è una patologia che fa notizia come un tumore o un infarto, ma è una realtà che merita attenzione.

Recentemente, una scoperta scientifica ha portato una nuova speranza per i malati di fibrosi polmonare. Il professor Luca Richeldi, direttore del CeMAR al Policlinico Gemelli, è stato uno dei principali artefici di questo avanzamento terapeutico, che il mondo della pneumologia considera tra i più importanti degli ultimi vent'anni.

Tuttavia, mentre pazienti americani e giapponesi possono già beneficiare di questa terapia, i pazienti italiani attendono ancora. L'iter burocratico è lungo e richiede l'approvazione europea, il recepimento nazionale e i percorsi regionali. Ma ogni mese che passa è una perdita di capacità respiratoria che non si recupera. Secondo le stime, le fibrosi polmonari causano migliaia di morti in Italia ogni anno.

Esistono procedure di accesso anticipato e percorsi accelerati, ma spesso questi strumenti non vengono utilizzati. Dietro ogni pratica amministrativa c'è una persona che aspetta, e per chi ha la fibrosi polmonare, aspettare non è mai una condizione neutrale





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