La nuova fiction italiana ambientata nel 1930 a Bellamo segue il Maresciallo Ernesto Maccadò nelle sue indagini e nelle tensioni sociali del periodo fascista.

La nuova produzione televisiva italiana introduce un racconto che intreccia commedia, mistero e sentimenti, offrendo una prospettiva unica sulla piccola comunità di Bellamo. La narrazione si sviluppa attraverso gli occhi di Ernesto Maccadò, un giovane maresciallo dei carabinieri interpretato con successo da Antonio Folletto. Otto episodi, strutturati in quattro prime serate, portano sullo schermo l'universo narrativo creato dallo scrittore lombardo, esplorando dinamiche sociali complesse e misteri locali.

Protagonista e contesto storico nel 1930

La vicenda si svolge nel 1930 a Bellamo, un luogo che diventa teatro di conflitti personali e politici. Il giovane maresciallo è deciso a svolgere al meglio il proprio lavoro, ma si accorge subito che conquistare la fiducia degli abitanti non sarà semplice. La sua provenienza meridionale suscita diffidenza tra i locali, mentre il suo atteggiamento scrupoloso e poco incline ai compromessi lo mette in contrasto con alcuni personaggi influenti del paese.

Also read Continua il percorso delle italiane in Europa: le partite di UEFA Champions League e la UEFA Europa League su NOW, come abbonarsi e quanto costa

Ernesto Maccadò affronta il suo primo incarico di comando lontano dalla Calabria. È un uomo curioso, onesto, sensibile e rispettoso della legge. Al suo fianco c'è la moglie Maristella, una donna siciliana espansiva e generosa che soffre per la lontananza dalla propria terra e fatica a trovare il suo posto nella nuova comunità. Maristella diventa la principale confidente del marito, un ruolo fondamentale nel suo percorso di adattamento.

L'arrivo di Doris Brilli e le indagini

La trama si inasprisce con il ritorno a Bellamo di Desolina Berilli, in arte Doris Brilli, un'attrice che aveva lasciato il luogo per cercare fortuna nel mondo dello spettacolo. Desolina ha un rapporto difficile con i genitori e il suo arrivo è temuto per le possibili tensioni sociali. Il Maresciallo, preoccupato per il clima teso, decide di accoglierla personalmente al porto, una mossa che sorprende il brigadiere Letterio Misfatti.

Advertisement

Entrando in contatto con Doris e la sua famiglia, il carabiniere scopre che la giovane custodisce un passato doloroso. Ernesto Maccadò comincia così a indagare per scoprire chi fosse l'uomo di cui Desolina era innamorata, entrando in un groviglio di segreti personali. Parallelamente, Maristella stringe amicizia con Agata, moglie del brigadiere, e conosce Vinicio, un orfanello vivace e irrequieto interpretato da Leo Besozzi, che riesce a conquistarla con la sua spontaneità.

Tensioni politiche e conflitti locali

Ernesto Maccadò deve affrontare un'emergenza decisamente singolare che metterà a prova la sua autorità. Nella cascina dei Piattola arriva Benito, un enorme toro da riproduzione che diventa immediatamente una piccola celebrità locale. L'animale, tuttavia, comincia ad aggirarsi liberamente nelle campagne, creando caos e preoccupazione tra gli agricoltori della zona.

A complicargli il lavoro ci pensa Tartina, il segretario locale del Partito fascista. L'uomo mal sopporta l'indipendenza del maresciallo e il suo scarso entusiasmo per la retorica del regime. Tartina sfrutta l'incidente del toro per accusare Ernesto Maccadò di non saper garantire la sicurezza del paese, utilizzando il momento di crisi per attaccare politicamente il suo avversario.

Il segretario del partito decide quindi di organizzare una spedizione per catturare il toro, coinvolgendo Cagaia e altri sostenitori dell'epoca. L'iniziativa, guidata da motives politici più che da esigenze pratiche, finirà per creare nuovi problemi. Questa operazione porterà Tartina a scontrarsi apertamente con il proprietario dell'animale, il temuto Gustavo Morcamazza, approfondendo le spaccature nella comunità.

Advertisement

Personaggi chiave e ruolo di Andrea Vitali

Al centro di queste dinamiche c'è anche Domenico Centamore, che veste i panni di Letterio Misfatti, un brigadiere di origini siciliane che vive a Bellamo da diversi anni. Misfatti conosce bene abitudini e segreti dei suoi abitanti. Inizialmente perplesso di fronte ai metodi del nuovo superiore, finirà per diventare un prezioso alleato di Ernesto Maccadò, fungendo da ponte tra il maresciallo e la popolazione locale, sempre alla ricerca di notizie e pettegolezzi.

La struttura narrativa è opera di Andrea Vitali, scrittore che prima di dedicarsi pienamente alla scrittura ha esercitato a lungo la professione di medico. Questa esperienza gli ha permesso di osservare da vicino caratteri, abitudini e contraddizioni della vita di provincia. Nei suoi romanzi, spesso ambientati tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, Vitali intreccia storie di famiglie, amori nascosti, rivalità e piccoli misteri, come dimostra questa nuova produzione televisiva.