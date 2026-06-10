La fiducia degli europei nella sicurezza fornita dagli Stati Uniti raggiunge il minimo storico

Un nuovo sondaggio pubblicato dall'European Council on Foreign Relations (Ecfr) rivela che la fiducia degli europei nella garanzia di sicurezza fornita dagli Stati Uniti ha raggiunto livelli minimi storici, mentre cresce il sostegno a una maggiore autonomia strategica dell'Europa in materia di difesa.

La fiducia degli europei nella garanzia di sicurezza fornita dagli Stati Uniti ha raggiunto livelli minimi storici, mentre cresce il sostegno a una maggiore autonomia strategica dell' Europa in materia di difesa.

È quanto emerge da un nuovo sondaggio pubblicato dall'European Council on Foreign Relations (Ecfr) alla vigilia dei vertici G7 e Nato, condotto tra il 30 aprile e il 19 maggio in 15 Paesi europei. Secondo l'indagine, solo l'11% degli intervistati considera oggi gli Stati Uniti un alleato, in calo rispetto al 16% rilevato sei mesi fa e al 22% del novembre 2024. Nella maggior parte dei paesi esaminati prevale invece la definizione di Washington come"partner necessario".

In tutti i paesi coinvolti nel sondaggio la maggioranza degli intervistati afferma inoltre di non essere fiduciosa che gli Stati Uniti interverrebbero in loro difesa in caso di attacco. La perdita di fiducia nei confronti degli Usa si accompagna a una maggiore fiducia nelle capacità di sostegno reciproco tra i paesi europei.

In quasi tutti gli Stati esaminati, con la sola eccezione della Bulgaria, la maggioranza ritiene che almeno alcuni paesi europei verrebbero in aiuto del proprio paese in caso di aggressione. I livelli più elevati di fiducia si registrano in Danimarca (88%), Paesi Bassi (82%) e Svezia (81%). In Polonia il 50% si dichiara fiducioso nei vicini europei contro il 45% che non lo è. L'indagine registra anche un aumento del consenso per una maggiore spesa per la difesa.

Rispetto al 2025 il favore verso investimenti militari più elevati è cresciuto in media di quattro punti percentuali. Il cambiamento più significativo viene registrato in Spagna, dove il sostegno supera ora l'opposizione. L'Italia rappresenta invece l'unico paese nel quale una maggioranza netta resta contraria a ulteriori aumenti della spesa militare: il 58% si dichiara contrario e il 28% favorevole. Quasi la metà degli europei si dichiara inoltre favorevole all'emissione di debito comune europeo per finanziare la difesa.

In media il 47% sostiene questa ipotesi contro il 35% contrario. I livelli di consenso più elevati si registrano in Portogallo (59%), Danimarca (56%), Paesi Bassi (55%), Spagna (53%) ed Estonia. Una maggioranza contraria emerge soltanto in Austria e Svizzera. Ampio anche il sostegno a una riduzione della dipendenza europea dagli armamenti statunitensi.

Nella quasi totalità dei Paesi gli intervistati preferirebbero acquistare equipaggiamenti militari da partner europei piuttosto che da fornitori esterni al continente. Le percentuali più elevate si registrano in Danimarca (75%), Paesi Bassi (72%), Svezia (70%), Portogallo (69%) e Francia (66%). La Polonia rappresenta invece l'unico paese nel quale prevale il sostegno all'acquisto di ulteriori armamenti statunitensi. Nonostante il sostegno a un rafforzamento delle capacità difensive europee, emerge una limitata disponibilità ad accettare tagli alla spesa pubblica per finanziare tali investimenti.

In Germania il 56% degli intervistati si oppone a questa prospettiva, in Italia il 63%, in Spagna il 54%, in Danimarca il 52%, in Austria il 59% e in Svizzera il 50%. Lo studio evidenzia inoltre uno scarso entusiasmo per la creazione di una struttura di difesa europea alternativa alla Nato. Solo il 29% degli intervistati considera positiva l'idea di sostituire l'Alleanza atlantica con una nuova organizzazione di difesa esclusivamente europea.

In nessuno dei 15 Paesi coinvolti il sostegno supera il 50%. Il sondaggio rileva tuttavia che una quota crescente di cittadini europei considera gli Stati Uniti un concorrente o un avversario. Il 13% degli intervistati definisce Washington un"rivale" e il 12% un"avversario". Le percentuali più elevate si registrano in Francia, Germania, Svizzera, Austria, Spagna e Danimarca.

Nonostante ciò, nella quasi totalità dei Paesi prevale la convinzione che le relazioni transatlantiche miglioreranno una volta conclusa la presidenza di Donald Trump. Sul fronte energetico, il 44% degli europei ritiene che sarebbe una cattiva idea riprendere le importazioni di petrolio e gas dalla Russia, mentre il 27% la considera una scelta positiva. L'opposizione più forte emerge in Danimarca (73%), Svezia (69%), Regno Unito (61%), Estonia (58%) e Polonia (56%).

Fanno eccezione Bulgaria, Italia e Ungheria, dove quote significative di intervistati si dichiarano favorevoli alla ripresa delle importazioni energetiche russe. Per quanto riguarda l'Ucraina, maggioranze o pluralità in tutti i Paesi esaminati continuano a considerarla un alleato o un partner necessario. Le percezioni più favorevoli si registrano in Svezia, Regno Unito, Danimarca, Paesi Bassi e Portogallo. Più limitato appare invece il consenso verso l'invio di truppe europee per missioni di mantenimento della pace dopo la fine della guerra





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