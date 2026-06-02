La Federazione Internazionale di Calcio (Fifa) vuole accelerare le partite di calcio e ridurre le perdite di tempo. Per questo motivo, ha introdotto nuove regole che potrebbero cambiare il gioco.

La Fifa introduce nuove regole per accelerare le partite di calcio. Tra le novità, un conteggio di 10 secondi per i portieri sostituiti e la possibilità di protestare solo con un massimo di tre giocatori.

La Federazione Internazionale di Calcio (Fifa) vuole accelerare le partite di calcio e ridurre le perdite di tempo. Per questo motivo, ha introdotto nuove regole che potrebbero cambiare il gioco. Tra le novità, un conteggio di 10 secondi per i portieri sostituiti, la possibilità di protestare solo con un massimo di tre giocatori e la regola del 'bisogno d'affetto'.

La Fifa vuole partite più veloci e meno perdite di tempo, ma esiste il rischio di trasformare il calcio in un gioco per burocrati





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