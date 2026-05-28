L'intervista con la figlia di Lorenzo Necci, manager di Enimont e Fs, ricorda il padre venti anni dopo la sua scomparsa. L'uomo era un civil servant che aveva rivoluzionato l'idea di infrastruttura in Italia.

La figlia di Lorenzo Necci ricorda il padre venti anni dopo la sua scomparsa. L'uomo era un civil servant che aveva rivoluzionato l'idea di infrastruttura in Italia.

Ha ideato e iniziato a realizzare l'Alta Velocità, che ha cambiato la vita di molti italiani. Il padre era un uomo libero e anche un outsider, ma era molto stimato e ben inserito. Ha lasciato un'eredità importante per il Paese, ma serve un riconoscimento pubblico e istituzionale. La figlia spera che le Ferrovie dedichino una stazione o un museo a suo padre.

Il padre era un uomo che non si arrendeva mai, nonostante gli anni di calvario giudiziario. Ha lasciato un messaggio importante per il Paese e serve che lo ricordiamo e lo onoriamo





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