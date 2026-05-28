La filiera del legno-arredo italiano si trova a confrontarsi con uno scenario internazionale sempre più complesso. Il rallentamento della domanda globale, la pressione competitiva cinese, l'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia, nonché la forte instabilità geopolitica sono solo alcuni dei temi emersi durante l'assemblea annuale di FederlegnoArredo.

La filiera del legno-arredo italiano si confronta con uno scenario internazionale complesso. Il rallentamento della domanda globale, la pressione competitiva cinese , l' aumento dei costi delle materie prime e dell'energ ia, nonché la forte instabilità geopolitica sono solo alcuni dei temi emersi durante l'assemblea annuale di FederlegnoArredo.

Il presidente di FederlegnoArredo, Claudio Feltrin, ha dichiarato che i primi mesi dell'anno confermano una situazione di forte difficoltà sui mercati internazionali, mentre sul mercato interno arrivano segnali di stabilità. Tuttavia, il rallentamento dell'export coinvolge gran parte dei principali mercati di riferimento e le esportazioni della filiera del legno-arredo si attestano a 2,76 miliardi di euro, segnando un calo del -6,4% rispetto allo stesso periodo del 2025.

La Cina fa sentire tutto il suo peso all'interno degli equilibri internazionali e l'Italia esporta mobili e prodotti in legno per 70,2 milioni di euro, a fronte di importazioni pari a 266,2 milioni: quasi quattro volte superiori. Un fenomeno che riguarda non solo l'Italia, ma l'intero mercato europeo. Nei primi due mesi del 2026, l'Unione Europea importa dalla Cina oltre 5 miliardi di euro di prodotti della filiera legno-arredo. I principali paesi di destinazione sono Germania, Paesi Bassi e Francia.

In questo contesto, l'Italia si colloca al sesto posto con 356 milioni di euro di importazioni (-10,9%), a dimostrazione dell'ampia presenza dei prodotti cinesi anche nei mercati chiave dell'export italiano. Il settore è anche preoccupato dal nuovo aumento dei prezzi della materia prima legnosa, destinato a incidere nei prossimi mesi sui costi dell'energia e di conseguenza della produzione e sui prezzi finali, comprimendo ulteriormente la competitività delle imprese e i margini indispensabili anche per i futuri investimenti





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