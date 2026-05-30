La filosofia a scuola: un problema di fondo

Il documento ministeriale sugli indirizzi per l'insegnamento della filosofia nelle scuole secondarie è stato oggetto di un commento recente sul Foglio. L'analisi critica del documento è in buona parte condivisibile, ma le proposte meno chiare.

Il documento ministeriale sugli indirizzi per l'insegnamento della filosofia nelle scuole secondarie è stato oggetto di un commento recente sul Foglio. L'analisi critica del documento è in buona parte condivisibile, ma le proposte meno chiare.

Il problema di fondo rimane vago: cosa dovrebbe la filosofia a scuola, e perché. Scrive Mauro Piras che tutti sono andati a scuola, quindi tutti hanno un'opinione su cosa e come si dovrebbe insegnare. È una trappola cognitiva nota: il punto di vista esclusivamente interno è fonte di bias confondenti. Non ne è immune chi vi ha insegnato e vi insegna.

Il problema strutturale del documento ministeriale è la sovrapposizione non chiarita tra trattazione tematica e trattazione storica. Questa ambiguità disorienterebbe chiunque arrivi vergine alla disciplina. La filosofia viene trattata per sentito dire o in termini polarizzati. È fondamentale per il pensiero critico!

È no, lascia perdere, che poi non trovi lavoro! Sono posizioni entrambe prive di contenuto. Il problema è che vengono sostenute non solo da chi è giustificato a dirle perché non sa di cosa parla, ma anche da alcuni tra i più visibili intellettuali pubblici del paese. La domanda pragmatica potrebbe essere: quali contenuti filosofici intercettano, in positivo o in negativo, meglio alcune sfide cognitive, scientifiche, morali, politiche del mondo attuale?

La risposta è abbastanza precisa, anche se provocatoria da enunciare. Spinoza, Leibniz, Hume, Marx, Nietzsche - con qualche riserva su Kant - oggi studierebbero neuroscienze, scienze evolutive e cognitive, epistemologia della statistica o intelligenza artificiale. Qualunque cosa serva a capire come funzionano i sistemi organizzati, viventi e sociali, e perché siamo arrivati così avanti nella conoscenza del mondo.

La filosofia può essere uno strumento formidabile per far lievitare un pensiero critico individuale se viene usata per capire più a fondo le conoscenze empiriche e i problemi della ricerca attuale. La storia della scienza è interessante per gli studenti solo se usata per mostrare perché i cambiamenti di paradigma sono stati così difficili e così necessari.

C'è un paradosso al cuore dell'istruzione secondaria: si insegnano i risultati del pensiero scientifico e umanistico, quindi anche filosofico, senza insegnare il tipo di 'pensiero' che li ha prodotti. Si trasmettono le risposte adattative sopravvissute alla competizione culturale senza formare la capacità cognitiva che le ha rese possibili. Questa capacità ha un nome: pensiero controintuitivo e controfattuale. È la competenza cognitiva fondamentale che un adolescente dovrebbe acquisire uscendo dalla scuola secondaria





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