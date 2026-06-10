La finale dei Mondiali di calcio 2026: un evento unico e commercializzato

La finale dei Mondiali di calcio 2026 sarà un evento unico, con uno spettacolo incredibile che vedrà i Bts, Shakira e Madonna. Gli organizzatori hanno pianificato un half time show che attirerà molti spettatori non interessati alla partita.

La finale dei Mondiali di calcio 2026 sarà un evento unico, con uno spettacolo incredibile che vedrà i Bts , Shakira e Madonna . Gli organizzatori hanno pianificato un half time show che attirerà molti spettatori non interessati alla partita.

La partita sarà divisa in quattro tempi, con un intervallo di mezz'ora tra ogni tempo. Inoltre, ci sarà un cooling break di tre minuti per ogni tempo, per aiutare i giocatori a resistere al caldo estivo. Questo evento potrebbe segnare un'ulteriore americanizzazione del calcio, con un focus maggiore sulla musica, sullo spettacolo e sul marketing. Il pallone potrebbe passare in secondo piano, e il calcio potrebbe diventare un business ancora di più.

In effetti, i Mondiali '94 furono un grande successo dal punto di vista economico, con gli stadi che registrarono 3,5 milioni di spettatori complessivi. I diritti televisivi e i sponsor furono i veri protagonisti, e il calcio divenne un prodotto. Oggi, l'America è diventata una protagonista del calcio a livello mondiale, con circa 117 squadre di club europee di proprietà americana. Tra queste ci sono squadre come Liverpool, Arsenal, Milan, Roma, Inter e Manchester United.

La diversificazione tra i proprietari è enorme, e si tratta di star dello spettacolo, imprenditori miliardari o fondi di private equity. La retrocessione è una cosa che non piace agli americani, e per questo hanno cercato di creare una lega chiusa, dove le stesse squadre competono sempre. Il tentativo di totale americanizzazione del calcio europeo è stato fatto nel 2021 con la Superlega, che avrebbe visto le migliori squadre europee giocare un campionato a parte senza retrocessioni.

Il colosso bancario americano JP Morgan avrebbe finanziato il tutto con 4 miliardi di dollari, il risultato sarebbe stato uno show con soli big match, e un'entrata economica probabilmente alle stelle. Ma il calcio non può interrompere il cronometro per fare spazio alle entrate commerciali. Il focus si sposta su musica, show, marketing, merchandising. Il pallone passa in secondo piano.

Non sarebbe la prima volta, ogni Mondiale segna un avanzamento in questo senso: per chi ha vissuto quei momenti, il passaggio da Italia '90 a Usa '94 fu come dalla notte al giorno. Certo i tempi sono cambiati, ma i germogli di ciò che sarebbe successo in futuro si potevano intravedere.

E pensare che all'epoca non esisteva un campionato professionistico americano, la lega era fallita, e i mondiali furono anche l'occasione per riorganizzarsi: così prenderà avvio la MLS (Major League Soccer). Il calcio non sarà mai il primo sport per importanza negli Stati Uniti: non lo era nel '94 e non lo è oggi. Quel mondiale però è stato uno spartiacque da un punto di vista televisivo, commerciale e internazionale.

L'obiettivo era puntare ad allargarsi, non rimanere ancorati all'Europa e al Sudamerica; scoprire il Nuovo Mondo. Il pallone entra nel mercato economico più importante del pianeta, diventa un business





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