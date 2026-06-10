La fine della sharing economy: come gli affitti brevi sono diventati un business industriale che svuota le città italiane

Un'approfondita inchiesta svela la trasformazione del mercato degli affitti brevi in Italia: da pratica di condivisione a speculazione finanziaria in mano a grandi fondi. Come Airbnb e Booking hanno cambiato i centri storici e chi sono i veri padroni delle case.

Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di Today.it. Se vuoi leggere direttamente questo articolo clicca più sotto. Se, prima di abbonarti e sostenere il nostro lavoro, vuoi visitare la copertina di Dossier Today.it L'idilliaca visione della sharing economy , dove studenti affittano una stanza per arrotondare e proprietari accolgono ospiti conospitalità, è ormai un ricordo del passato.

Oggi il mercato degli affitti brevi, rappresentato da piattaforme come Airbnb e Booking, nasconde una realtà molto diversa: una macchina da soldi industriale che ha trasformato un tempo libero in un asset finanziario spietato. Le case nelle nostre città non sono più semplici alloggi da condividere, ma beni di speculazione nelle mani di società strutturate e grandi fondi d'investimento.

Questo fenomeno sta svuotando i centri storici italiani, modificando la fisionomia urbana e concentrando la proprietà degli immobili in poche mani potenti. L'articolo si propone di svelare i meccanismi di questa trasformazione e individuare i veri padroni delle mura italiane, coloro che traggono profitto da un sistema che promuoveva la condivisione ma che in realtà ha generato nuove forme di monopolio e disuguaglianza.

Attraverso dati, testimonianze e analisi, la inchiesta mostra come la promessa della sharing economy sia stata tradita, dando vita a un mercato in cui l'accesso alla città è sempre più riservato a chi può pagare prezzi esorbitanti, mentre i residenti originari vengono espulsi dai propri quartieri. Il fenomeno riguarda non solo Roma e Milano, ma tutte le città d'arte italiane, da Venezia a Firenze, da Bologna a Napoli, con un impatto devastante sul tessuto sociale e sul patrimonio abitativo.

Le piattaforme online, inizialmente viste come strumenti di democratizzazione del turismo, si sono rivelate intermediari di un business globale che bypassa le normative locali e alimenta una competizione selvaggia per gli spazi urbani. L'articolo denuncia inoltre la complicità di istituzioni spesso lente a reagire e la mancanza di una regolamentazione efficace a livello nazionale e internazionale.

Il risultato è una città sempre più simile a un parco a tema per turisti, dove la vita autentica scompare sotto il peso dei flussi vacanzieri e degli interessi economici. La inchiesta conclude con una riflessione sul futuro delle nostre comunità urbane e sulle possibili soluzioni per ripristinare un equilibrio tra diritto all'abitare e libertà di impresa, tra accoglienza e sostenibilità sociale.

Il reportage invita i lettori a guardare oltre la superficie degli annunci online e a interrogarsi su chi davanti guadagna da questo sistema e chi ne paga le conseguenze, in una trasformazione che riguarda tutti noi cittadini





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