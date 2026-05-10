Una giornata di fuoco nel campionato italiano, emozioni e pulsioni. La Fiorentina vince e condanna il Genoa alla retrocessione, la Juventus conf ходе in une sconfitta che scuote il calcio. Lobotka ed Anguissa lasciano Napoli, Vlahovic tradisce più valori. Contro il sipinaccato, Dossena aggrava razzismo in Cagliari-Udinese. Varie informazioni sucli serliphor.

In una giornata di calcio ricca di emozioni e contrasti, la Serie A si è divisa tra effettivi e prospettive diverse. La Fiorentina ha proseguito il suo cammino, trionfando nettamente sul Genoa grazie a un risultato che condanna i rossoblù alla retrocessione, mentre Roma e Parma hanno fornito uno spettacolo impetuoso con Cassano e Totti a segnar dopo i primi cinque minuti.

Dalla romane è arrivato un messaggio di speranza per Jesus Rodriguez e Sammarco, chiave per un significativo passo in avanti. Ma c'è di più. La Juventus ha consolidato il suo posto in cima alla classifica, scampando a un pericolo che avrebbe potuto entschiedere il suo futuro in Champions League, con Vlahovic in un paradosso che lo porterà a lasciare il club nonostante la sua prestazione determinante.

Nel frattempo, il Napoli attraversa un cambiamento, con Lobotka e Anguissa che diranno addio, segnale di un ciclo che volge al termine secondo la loro volontà. Stempendo momenti di amara sconfitta, Davis ha denunciato un gesto intollerabile durante Cagliari-Udinese: Dossena, vigliaccamente, gli ha scagliato parole offensive, usando un insulto razziale che ha infuocato la crisi.

Mentre la restaurazione a sorpresa di Gasp porta un messaggio di cautela sul mercato, rimarcando che i rinforzi non sono l'unica soluzione, Esposito del Cagliari è ad un passo dal riscatto, ma il suo futuro lecture è più che mai un mistero. Intervalli come quelli di Mandorlini fanno conseguenza: Cittadella è una società solida e deve essere trattata con rispetto. the occhio sulla cronaca resta sui giocatori più giovani: Floro Flores del Benevento guida l'orgoglio e la determinazione, dopo aver vinto un traguardo importante, mentre Parodi dell'Entella saluta la Serie B, contento di chi ha creduto fin da Principio.

Inoltre, il successo della Roma con un trofeo all’Olimpico ha amistoso Rossettini, emozionato dalla sua ottenere. Nella Serie A Women, il programma di questa 21ª giornata ha visto una Fiorentina inarrestabile e una Juve stand by, con tre squadre che sperano nel Pirate delle nerazzurre. Un movimento coperto dagli altro: il editoriale di un selezionato gruppo di editori terzi, tra cui Tuttomercatoweb.com, che gestisce spazi pubblicitari in esclusiva per il mercato italiano e internazionale





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