La firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti è prevista per oggi, ma non c'è ancora conferma da parte iraniana. Le sirene hanno suonato in Giordania, mentre in Iran si sono svolte proteste contro l'accordo.

La firma dell'accordo con Teheran è prevista per oggi, ma non c'è ancora conferma da parte iraniana. Le sirene hanno suonato in Giordania, mentre in Iran si sono svolte proteste contro l'accordo che sembra avvicinarsi con gli Stati Uniti .

I dimostranti hanno accusato i capi negoziatori di aver offerto troppe concessioni agli Stati Uniti e di aver agito senza l'approvazione della Guida suprema. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha annunciato di dover essere prudenti e di dover aspettare per conoscere il momento esatto della firma del memorandum





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