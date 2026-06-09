La flotta israeliana critica l'Italia definendola 'paese delle ciabatte'

Il ministro della Sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben Gvir, ha criticato l'Italia definendola 'paese delle ciabatte'. Il vicepremier e ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha respinto queste affermazioni definendole 'inaccettabili'.

La flotta israeliana ha criticato l' Italia definendola 'paese delle ciabatte'. Il ministro della Sicurezza nazionale di Israele , Itamar Ben Gvir , ha pronunciato queste parole dopo essere stato indagato dalla Procura di Roma.

Il vicepremier e ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha respinto queste affermazioni definendole 'inaccettabili'. Inoltre, Tajani ha ricordato che l'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà e la democrazia. Scontri sono avvenuti tra tifosi e agenti della polizia di New York vicino a Bryant Park, subito dopo la partita delle finali NBA tra i Knicks e i San Antonio Spurs.

La trattativa con l'Iran e le sanzioni, il Libano: sembrava solo un'intervista accesa quella di Donald Trump con Kristin Welker, una giornalista della Nbc. Ma quando le domande sono girate sulle elezioni statunitensi del 2020 e la reporter ha insistito per capire le ragioni per le quali si era espresso in quel modo, Trump ha risposto con una frase che ha lasciato tutti perplessi.

Inoltre, il ministro israeliano Itamar Ben Gvir ha criticato anche l'idea di una trattativa con l'Iran, definendola 'un errore strategico'





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