La flottiglia, violenze e derisioni: le testimonianze dei primi italiani di ritorno

La Global Sumud Flotilla è stata abbordata in acque internazionali dalle forze israeliane. Le testimonianze dei primi italiani di ritorno confermano quanto denunciato dagli avvocati della Alessandro Mantovani e Dario Carotenuto. Le forze israeliane hanno sparato contro la barca e hanno picchiato e preso a calci gli attivisti. I due italiani sono stati separati dagli altri e trasferiti in una cella della polizia presso l'aeroporto Ben Gurion.

La flottiglia, Alessandro Mantovani racconta le violenze: 'Incatenati, picchiati, presi a calci. Sentivo le urla. Tutti abbiamo preso le botte'. Sul ponte, inginocchiati a terra con un numero al collo - lui il 164, Carotenuto il 147 - i due italiani vengono infine separati dagli altri e trasferiti in una cella della polizia e Regev li deridono.

Ora parlano i primi italiani di ritorno dalla Global Sumud Flotilla, abbordata in acque internazionali dalle forze israeliane. Le loro testimonianze, raccolte dal Fatto Quotidiano, confermano quanto denunciato dagli avvocati della Alessandro Mantovani, inviato del Fatto, e il deputato M5S Dario Carotenuto - sono attesi a Fiumicino questa mattina, giovedì 21 maggio. Entrambi erano imbarcati sulla Kasr-i Sadabad, una delle navi intercettate dalla marina israeliana mentre navigava in acque internazionali. Il resoconto dell'inviato è preciso, cronologico, agghiacciante.

'Siamo stati tra gli ultimi a essere stati abbordati', racconta Mantovani. 'Le forze israeliane hanno sparato contro la nostra barca diversi colpi - non saprei dire che tipo di proiettili - per farci mettere a prua'. Io sono stato spogliato, mi hanno buttato gli occhiali da vista e lasciato in costume da bagno'. Mantovani descrive un clima di violenza sistematica: 'Siamo stati picchiati e presi a calci - noi anche meno degli altri.

Sentivo le urla degli attivisti. Qualche costola di sicuro qualcuno se l'è rotta. Su quella seconda nave quasi tutti quelli che arrivavano - eravamo circa 180 - hanno preso le botte'. Sul ponte, inginocchiati a terra con un numero al collo - lui il 164, Carotenuto il 147 - i due italiani vengono infine separati dagli altri e trasferiti in una cella della polizia presso l'aeroporto Ben Gurion, prima ancora di arrivare al porto di Ashdod.

Lì ricevono la prima assistenza dall'ambasciata italiana. Carotenuto è scosso quanto il collega.

'Ho ricevuto un pugno nell'occhio che per un po' mi ha accecato', riferisce il deputato. Ma non è questa la preoccupazione che lo tiene sveglio: 'Ho visto persone con problemi alle orecchie, agli occhi. Ho sentito donne denunciare violenze sessuali'. Il deputato aggiunge un dettaglio che apre scenari legali: 'Ci hanno costretti a firmare delle carte che contenevano dichiarazioni non vere'.

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