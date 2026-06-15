La Fondazione Lucio Dalla blocca l'uso di "Futura" da parte del partito Futuro Nazionale

Il movimento politico di Roberto Vannacci ha utilizzato la canzone di Lucio Dalla senza autorizzazione, scatenando la reazione della Fondazione che ne difende l'apoliticità e i diritti.

Durante la presentazione del nuovo movimento politico Futuro Nazionale , Roberto Vannacci ha scelto di accompagnare il proprio intervento con la celebre canzone " Futura " di Lucio Dalla , definendola la colonna sonora dell'iniziativa.

Il brano, risuonato tra le bandiere del neonato partito, è stato subito percepito come unPossible inno. Tuttavia, la gioia degli organizzatori è stata bruscamente frenata dalla Fondazione Lucio Dalla, che ha negato qualsiasi autorizzazione all'uso dell'opera. La Fondazione, custode dell'eredità artistica del cantautore bolognese, ha dichiarato che nessuna richiesta è mai pervenuta e che l'utilizzo non è stato autorizzato né da loro né dagli altri titolari dei diritti, come l'editore musicale e la Sony Music.

L'ente ha sottolineato il carattere apolitico e apartitico dell'opera di Dalla, rigettando ogni accostamento a iniziative di partiti o movimenti politici. Di conseguenza, ha diffidato ogni ulteriore uso ritenuto indebito e si riserva di promuovere azioni legali a tutela del patrimonio artistico. Anche la cugina di Dalla, Dea Melotti, e Daniele Caracchi, legato alla storica etichetta Pressing Line, hanno confermato che nessuna canzone di Dalla sarebbe mai stata autorizzata in un contesto politico, indipendentemente dalla formazione coinvolta.

La canzone "Futura", pubblicata nel 1980 nell'album omonimo, era nata da un soggiorno di Dalla a Berlino l'anno precedente. Racconta la storia di due innamorati nella città divisa dal Muro, esprime le paure della Guerra fredda e la speranza in una figlia di nome Futura, simbolo di un futuro possibile oltre le divisioni. È diventata un'icona della discografia italiana, spesso associata a messaggi di speranza e pace.

L'episodio riapre il dibattito sull'usoappropriazione politica di opere d'arte, sul rispetto dei diritti d'autore e sulla distinzione tra il valore universale di un brano musicale e le intenzioni di chi lo utilizza. La Fondazione, con la sua presa di posizione, difende non solo il patrimonio di Dalla ma anche il principio che la creatività artistica debba rimanere libera da strumentalizzazioni di parte.

Nel panorama italiano, dove la musica spesso accompagna campagne elettorali, questo caso evidenzia la necessità di chiarezza normativa e di rispetto verso le volontà degli artisti e dei loro eredi. Il movimento Futuro Nazionale, che puntava a identificarsi con lo spirito innovativo evocato dal titolo, dovrà ora trovare un'altra colonna sonora, probabilmente più originale e meno contesa.

La vicenda, pertanto, si trasforma da semplice incidente di percorso in un occasione di riflessione culturale sul confine tra arte e politica, e sulla permanenza del messaggio di Lucio Dalla in un'epoca di forte polarizzazione ideologica





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