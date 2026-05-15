La forza muscolare e la longevità: due semplici test possono rivelare l’esistenza di un elemento importante per la salute nella terza età

Questo articolo spiega come la forza muscolare sia un elemento fondamentale per una buona salute nella terza età, evidenziando come due semplici test possano predire il rischio di morte negli anziani e come essere in forma migliorerebbe le prospettive di vita a lungo termine. La ricerca ha scoperto come la forza muscolare sia direttamente correlata alla riduzione del rischio di morte per qualunque causa, e come un semplice test per misurare la forza della mano e un altro per misurare la capacità di alzarsi e sedersi senza usare le braccia possano essere utili strumenti per valutare lo stato della salute generale del muscolo-scheletrico e della capacità funzionale di un’individuo. Al termine interno, l’articolo descrive come semplici esercizi di forza quotidiana possano aiutare nella prevenzione della perdita di tessuto muscolare e nella riduzione del rischio di morte, concludendo che non è necessaria una preparazione fisica elevata per mantenere la forma, ma soltanto un po’ di impegno nella pratica degli esercizi per resistenza, anche senza l’aiuto di flessioni o pesi.

Una dose sufficiente di forza muscolare è fondamentale per una lunga vita in terza età. Diversi studi dimostrano come la forza muscolare sia un indicatore importante della salute generale e predica il rischio di morte negli anziani.

Secondo una ricerca pubblicata recentemente su un’importante rivista scientifica, due semplici test, una valutazione della forza della presa e una del test della sedia, possono predire la mortalità negli anziani nel giro di otto anni. I ricercatori hanno scoperto una forte correlazione tra la forza muscolare e la riduzione del rischio di morte. Per ogni incremento di 7 chilogrammi nella forza della presa manuale, i ricercatori hanno osservato una diminuzione del 12% della mortalità per qualunque causa nel periodo considerato.

Inoltre, un miglioramento di soli 6 secondi nel tempo di esecuzione del test della sedia è risultato associato a una riduzione del 4%. La forza muscolare può essere mantenuta allenata attraverso esercizi di resistenza anche semplici, che possono essere svolti facilmente in casa, senza l’abbondanza di tempo o la preparazione fisica necessaria per allenarsi in palestra





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