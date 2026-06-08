La fotografia che divenne icona della Repubblica: la mostra su Federico Patellani

Alla scoperta della storia dello scatto che ha simbolicamente rappresentato la rinascita italiana nel 1946, diventato un'immagine senza tempo attraverso riproduzioni, francobolli e murales. La mostra presenta il vasto archivio del fotoreporter, mettendo in luce il clima del dopoguerra, il primo voto femminile e la campagna referendaria.

Il 31 dicembre 2025, durante il tradizionale messaggio di fine anno, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto come immagine di sfondo una fotografia destinata a diventare leggendaria: una giovane donna con i colori della bandiera italiana che sorride fiduciosa, lo sguardo rivolto verso l'alto.

Non è una semplice foto d'epoca, ma lo scatto iconico realizzato dal fotogiornalista Federico Patellani che, dal 1946, rappresenta il simbolo visivo della nascita della Repubblica italiana e, più in generale, la metafora della rinascita del Paese dopo la catastrofe della guerra. Apparsa per la prima volta sulla copertina del settimanale Tempo nel numero del 15-22 giugno 1946, quella immagine è stata riprodotta migliaia di volte, reinterpretata in disegni, murales e, soltanto pochi giorni fa, impressa su un francobollo per celebrare gli ottanta anni della Repubblica.

La sua forza risiede nella modernità, nella semplicità e nell'immediatezza comunicativa: il volto di una donna comune, una sacrificata, che emerge dalla prima pagina del settimanale con un sorriso pieno di speranza, sembra prefigurare un futuro radioso. Oggi, quella fotografia e il suo autore sono i protagonisti di una mostra che si tiene al MUNAF, il Museo Nazionale di Fotografia a Cinisello Balsamo (Milano), dove è conservato l'enorme archivio di Patellani (oltre seicentoventimila unità).

L'esposizione non si limita a celebrare un'icona, ma ricostruisce la lunga e misteriosa storia di questo scatto, a partire dall'identità della donna ritratta, rimasta sconosciuta per ben sessantacinque anni e scoperta solo nel 2012. Si tratta di Iris Viviani, allora ventiduenne, che il fotografo incontrò per caso durante i festeggiamenti per la vittoria della Repubblica.

La mostra diventa così un'occasione per immergersi nel clima dell'Italia del dopoguerra, nel fermento della campagna elettorale per il referendum istituzionale e per l'elezione dell'Assemblea Costituente, nelle folle in piazza per i comizi e nella partecipazione storica delle donne al primo voto della loro vita. Le immagini di Patellani, maestro del fotogiornalismo italiano, documentano con rigore quei giorni cruciali. Patellani (1911-1977) fu un fotoreporter eclettico e di straordinaria professionalità.

Paradossalmente, pochi mesi prima di quel giugno 1946, egli era stato incaricato di scattare il ritratto ufficiale del re Umberto di Savoia e della sua famiglia per un manifesto di propaganda monarchica. In mostra si può vedere proprio quel manifesto, affiancato da un'immagine simbolo della nuova Italia: due facce della stessa medaglia, due schieramenti che si contendono il futuro della nazione.

Lo stile di Patellani, come si legge nei testi espositivi, si fondava su principi precisi che egli stesso nel 1943 aveva definito "giornalista nuova formula": chiarezza, comunicatività, rapidità, gusto dell'inquadratura ed esclusione dei luoghi comuni, in modo che le immagini "appaiano viventi, attuali, palpitanti, come lo sono di solito i fotogrammi di un film". Questo approccio è evidente in tutti gli scatti della campagna del 1946: dai mezzi cingolati canadesi in piazza Sempione alle donne in piazza Castello al comizio di Achille Grandi, candidato della Democrazia Cristiana; dai cittadini che escono dagli uffici elettorali dopo aver votato ai manifestanti monarchici che sventolano la bandiera del Regno sotto la statua di Vittorio Emanuele II in Duomo.

La mostra è accompagnata da un catalogo gratuito, piccolo ma prezioso, che approfondisce la portata storica di quel 2 giugno 1946. Per la prima volta nella storia italiana, le donne votavano. Non era una conquista recente: la domanda di suffragio femminile risaliva al 1861, ma solo dopo la lotta antifascista e la Resistenza, con il contributo decisivo delle donne, era stata finalmente riconosciuta.

Il volume contiene un saggio di Irene Maria Luisa Piazzoni, docente di Storia Contemporanea all'Università degli Studi di Milano, che restituisce la tensione e l'emozione di quel momento. La scrittrice Anna Banti ricorda il suo primo voto "col cuore in gola" e con la paura di sbagliare tra i segni, consapevole che forse solo le donne e gli analfabeti potevano capirla.

Alba de Cespedes, invece, scrive: "Con quel segno in croce sulla scheda mi pareva di aver disegnato uno di quei fregi che sostituiscono la parola fine. Uscii, poi, liberata e giovane". Le foto di Patellani fermano le donne sulla soglia dei seggi, non restituiscono direttamente quella trepidazione, ma testimoniano la loro enorme partecipazione, la determinazione con cui esercitarono un diritto conquistato dopo settantaquattro anni di attesa.

In definitiva, la mostra su Federico Patellani non è solo un omaggio a un grande fotografo, ma un viaggio visivo alle origini della Repubblica italiana. Partendo dall'immagine più celebre, che ha campeggiato sulle copertine dei giornali e che oggi è stata scelta dal Presidente della Repubblica come simbolo, si snoda attraverso un racconto per immagini che mescola politica, quotidiano e trasformazione sociale.

Il fotoreporter, con il suo stile rigoroso e privo di retorica, ha immortalato il momento in cui l'Italia ha compiuto una scelta di fondo, ha visto le sue donne entrare da protagonisti nella vita pubblica e ha cominciato a costruire le basi per un futuro nuovo. L'archivio Patellani, conservato dal MUNAF, si conferma così una fonte inesauribile per comprendere la nostra storia recente, e la fotografia della donna con la bandiera rimane, a ottant'anni di distanza, un'icona universale di speranza e partecipazione civica





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