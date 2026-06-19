La fragilità del mondo: conflitti, vittime e sfide geopolitiche

Il mondo è diventato un luogo sempre più fragile, con 65 conflitti in corso e 245mila vittime. La Commissione europea vorrebbe rafforzare il ruolo delle istituzioni globali e stabilire una politica estera comune. Ma il multilateralismo attraversa una fase di crisi e le organizzazioni internazionali sono depotenziate. Il declino internazionale comporta la disconnessione politica e l'astensionismo.

La contesa riapertura dello Stretto di Hormuz, l'attesa e le perplessità dell'intelligence che Teheran accetti le concessioni sul nucleare pretese dalla Casa Bianca. Un mondo drasticamente fragile, in cui persistono 65 conflitti, il numero più elevato dal 1946, secondo le rilevazioni di Conflict Trends, il report annuale diffuso dal Peace Research Institute Oslo, realizzato sulla base dei dati raccolti dall'Uppsala Conflict Data Program.

Si contano 245mila vittime, tra quelle civili e militari. Dalla Guerra Fredda e dopo il genocidio del Ruanda, quello trascorso si è registrato come l'anno più violento. Lo scenario russo-ucraino, la violenza in Sudan e specialmente il massacro di El-Fasher, il conflitto israelo-palestinese, rappresentano i punti focali. Una lettura geopolitica d'insieme ci pone dinanzi a una nuova lega di regimi autoritari e ad una Cina sempre più concorrente a livello economico.

La Commissione europea vorrebbe puntare a rafforzare il ruolo delle istituzioni globali, stabilendo una politica estera comune voluta dai cittadini europei, ma non è assolutamente sufficiente per difendere gli interessi dei Paesi membri. Allargare l'Unione europea per aumentare l'influenza geopolitica sulla scena globale è tra gli obiettivi da perseguire, insieme all'approccio più strategico nei confronti dei Paesi vicini, per promuovere la pace, i partenariati e la stabilità economica, e al riformare il sistema internazionale per preparare il terreno di una possibile coesione.

L'UE vorrebbe costruire una nuova politica estera, incentrata sulla sicurezza economica, sul commercio e sugli investimenti nei partenariati, guardando ad un nuovo patto per il Mediterraneo, sviluppando il Global Gateway, progetti infrastrutturali in tutto il mondo attraverso un approccio Team Europa; pianificando una nuova agenda strategica UE-India, attenzione verso l'ASEAN sul versante del sudest asiatico, partnership con Giappone, Corea, Nuova Zelanda e Australia. Ma a che punto siamo della strategia?

Occorre unire i puntini degli avvenimenti geopolitici, per cercare di capire quel che succede nel mondo. Il multilateralismo oggi attraversa una fase di profonda crisi, corroso da tendenze nazionaliste e da un passaggio al bilateralismo. Le organizzazioni internazionali appaiono depotenziate, mentre la cooperazione internazionale vede confezionarsi in patti regionali e alleanze flessibili per gestire sfide globali.

Il declino internazionale comporta la disconnessione politica, l'aumento della forbice tra la rappresentanza parlamentare e i reali bisogni della società, che alimenta infine l'astensionismo e la mancata partecipazione alla cosa pubblica. Le istituzioni liberali hanno fallito depauperando il ceto medio e trasformando il risentimento sociale nella benzina dei nuovi movimenti politici sovranisti e populisti.

L'ordine transatlantico vive una rottura storica, i piani degli Stati Uniti e dell'Europa si discostano, con Washington sempre più attratta dall'Asia e meno disposta mantenere la sicurezza europea. Il riequilibrio globale non può essere dato per assodato. Il FMI presume una lieve riduzione degli squilibri entro il 2030, ma le previsioni restano incerte e derivano dalle scelte di politica economica dettate da leader, sempre più vittime delle trappola di Tucidide, la miopia di chi domina





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