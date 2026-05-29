Il ministro degli esteri francese Jean-Noel Barrot ha chiesto che il pubblico ministero indaghi sul trattamento riservato ai cittadini francesi che facevano parte di una recente flottiglia di attivisti diretta a Gaza. Gli organizzatori della flottiglia hanno detto che gli attivisti sono stati sottoposti ad abusi, diversi sono stati ricoverati in ospedale con ferite e almeno 15 hanno riportato aggressioni sessuali, tra cui uno stupro.

La Francia ha chiesto che il pubblico ministero indaghi sul trattamento riservato ai cittadini francesi che facevano parte di una recente flottiglia di attivisti diretta a Gaza .

Il ministro degli esteri francese Jean-Noel Barrot ha riferito di violenze sessuali, esposizione al freddo, percosse e ripetute umiliazioni nei confronti dei cittadini francesi. Gli organizzatori della flottiglia hanno detto che gli attivisti sono stati sottoposti ad abusi, diversi sono stati ricoverati in ospedale con ferite e almeno 15 hanno riportato aggressioni sessuali, tra cui uno stupro.

Gli avvocati degli attivisti francesi della flottiglia hanno dichiarato che presenteranno una denuncia separata per le violenze subite dai loro clienti, tra cui umiliazioni, stupri e atti di tortura. Il governo francese ha sostenuto lo Stato di Israele fin dall'inizio del genocidio, come affermato dagli avvocati degli attivisti francesi.

Il ministro degli esteri francese Jean-Noel Barrot ha riferito di violenze sessuali, esposizione al freddo, percosse e ripetute umiliazioni nei confronti dei cittadini francesi. Gli organizzatori della flottiglia hanno detto che gli attivisti sono stati sottoposti ad abusi, diversi sono stati ricoverati in ospedale con ferite e almeno 15 hanno riportato aggressioni sessuali, tra cui uno stupro.

Gli avvocati degli attivisti francesi della flottiglia hanno dichiarato che presenteranno una denuncia separata per le violenze subite dai loro clienti, tra cui umiliazioni, stupri e atti di tortura. Il governo francese ha sostenuto lo Stato di Israele fin dall'inizio del genocidio, come affermato dagli avvocati degli attivisti francesi.

Il ministro degli esteri francese Jean-Noel Barrot ha riferito di violenze sessuali, esposizione al freddo, percosse e ripetute umiliazioni nei confronti dei cittadini francesi. Gli organizzatori della flottiglia hanno detto che gli attivisti sono stati sottoposti ad abusi, diversi sono stati ricoverati in ospedale con ferite e almeno 15 hanno riportato aggressioni sessuali, tra cui uno stupro.

Gli avvocati degli attivisti francesi della flottiglia hanno dichiarato che presenteranno una denuncia separata per le violenze subite dai loro clienti, tra cui umiliazioni, stupri e atti di tortura. Il governo francese ha sostenuto lo Stato di Israele fin dall'inizio del genocidio, come affermato dagli avvocati degli attivisti francesi





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