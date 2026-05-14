La Francia ha annunciato la lista definitiva per i Mondiali 2026 senza una preliminare, con Kalulu, Kolo Muani e Griezmann tra gli esclusi

La Francia ha già annunciato la lista definitiva per i Mondiali 2026 senza rilasciare una preliminare, tra gli esclusi Kalulu, Kolo Muani e Griezmann. Didier Deschamps, ct della Francia, ha annunciato i 26 giocatori che prenderanno parte al Mondiale 2026.

La Francia ha già annunciato la lista definitiva per i Mondiali senza rilasciare una preliminare, tra gli esclusi Kalulu, Kolo Muani e Griezmann. Didier Deschamps , ct della Francia , ha annunciato i 26 giocatori che prenderanno parte al Mondiale 2026.

La Francia è una delle tre grandi favorite per la vittoria del Mondiale al pari di Spagna e Argentina, con campioni assoluti in ogni reparto. Il lato offensivo, pregno di stelle di prima fascia, spicca maggiormente. Mike Maignan, Brice Samba e Robin Rissier sono i tre portieri scelti da Deschamps per il Mondiale 2026. Il reparto difensivo, invece, non presenta dubbi sulle convocazioni, mentre pochi posti previsti a centrocampo, visto l'enorme e lussuoso parco attaccanti della Francia.

Deschamps non ha inculato Camavinga, mentre è presente il compag del Real Madrid Tchouameni, così come un Kantè riuscito a riprendersi il posto in Nazionale. L'attacco della Francia, di gran lunga, nessuna squadra presente al Mondiale ha un attacco così formidabile. Deschamps dovrà riuscire a gestire un reparto grandioso, che conta il Pallone d'Oro Dembelè e alcuni connazionali che puntano con forza alla vittoria del 2026, da Mbappé a Olise





GoalItalia / 🏆 26. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mondiali 2026 Francia Didier Deschamps Lista Definitiva Esclusi Kalulu Kolo Muani E Griezmann Portieri Scelti Partecipanti Al Mondiale 2026 Partito Offensivo Partito Difensivo Partito Centrale Parto Offensivo Parto Difensivo Parto Centrale Parto Offensivo Parto Difensivo Parto Centrale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rainbow Map 2026, l’Italia arretra mentre la Spagna conquista il primo postoLa bandiera arcobaleno breve storia di un simbolo

Read more »

Dichiarazione dei redditi, che fare se si è rimasti senza datore di lavoro causa licenziamento, dimissioni o…Serve una procedura specifica che passa attraverso il Modello 730/2026 senza sostituto d'imposta.

Read more »

Mondiali 2026: come può cambiare l'ingresso negli USA per i tifosi sotto l'amministrazione TrumpMondiali 2026: Trump, Infantino e la questione visti d'ingresso (VIDEO). Leggi l'articolo su Tgla7

Read more »

Debito pubblico, rischio primato Ue nel 2026. L’allarme Legacoop–PrometeiaIl monitoraggio sul DFP 2026 fotografa conti più fragili: debito/PIL +4,7 p.p. nel 2023–2026, dimezzata la riduzione 2026–2028. Tensioni ene…

Read more »