Il ministro degli esteri francese Jean-Noel Barrot ha affermato che la Francia non approverà la revoca delle sanzioni dell'ONU a meno che non sia soddisfatta dei termini di un accordo definitivo. La Francia intende svolgere un ruolo nei negoziati e non approverà la revoca delle sanzioni dell'ONU a meno che non sia soddisfatta dei termini di un accordo definitivo, ha affermato venerdì il suo ministro degli esteri. La Francia è membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, quindi, come è avvenuto dieci anni fa, dovrà dare la propria approvazione affinché le sanzioni possano essere revocate. L'accordo raggiunto questa settimana tra gli Stati Uniti e l'Iran prevede che i negoziati sul programma nucleare iraniano si svolgano nei prossimi 60 giorni, con un accordo finale che dovrà essere approvato dal Consiglio di Sicurezza. Le potenze europee temono che una squadra negoziale statunitense inesperta possa non riuscire a garantire un accordo nucleare solido o ad affrontare la questione del programma missilistico balistico dell'Iran nella fase successiva, rischiando una situazione di stallo prolungata. Francia, Gran Bretagna e Germania vogliono avere un ruolo nel definire i prossimi colloqui dopo essere state messe da parte negli ultimi mesi. I tre paesi hanno avviato per la prima volta i colloqui con l'Iran sul suo programma nucleare nel 2003 e in seguito hanno collaborato con l'allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama per garantire un accordo nel 2015 volto a limitare il programma nucleare iraniano in cambio dell'alleviamento delle sanzioni.

La Francia intende svolgere un ruolo nei negoziati sul programma nucleare iraniano e non approverà la revoca delle sanzioni dell'ONU a meno che non sia soddisfatta dei termini di un accordo definitivo, ha affermato venerdì il suo ministro degli esteri.

Jean-Noel Barrot, il cui paese è membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con diritto di veto, ha dichiarato all'emittente franceinfo che non ci sarà stabilità nella regione a meno che i colloqui tra Stati Uniti e Iran non affrontino anche il programma missilistico balistico dell'Iran e il sostegno fornito ai gruppi alleati. La Francia è membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, quindi, come è avvenuto dieci anni fa, dovrà dare la propria approvazione affinché le sanzioni possano essere revocate.

L'accordo raggiunto questa settimana tra gli Stati Uniti e l'Iran prevede che i negoziati sul programma nucleare iraniano si svolgano nei prossimi 60 giorni, con un accordo finale che dovrà essere approvato dal Consiglio di Sicurezza. Le potenze europee temono che una squadra negoziale statunitense inesperta possa non riuscire a garantire un accordo nucleare solido o ad affrontare la questione del programma missilistico balistico dell'Iran nella fase successiva, rischiando una situazione di stallo prolungata.

Francia, Gran Bretagna e Germania vogliono avere un ruolo nel definire i prossimi colloqui dopo essere state messe da parte negli ultimi mesi. I tre paesi hanno avviato per la prima volta i colloqui con l'Iran sul suo programma nucleare nel 2003 e in seguito hanno collaborato con l'allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama per garantire un accordo nel 2015 volto a limitare il programma nucleare iraniano in cambio dell'alleviamento delle sanzioni.

La Francia intende svolgere un ruolo nei negoziati e non approverà la revoca delle sanzioni dell'ONU a meno che non sia soddisfatta dei termini di un accordo definitivo, ha affermato venerdì il suo ministro degli esteri. La Francia è membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, quindi, come è avvenuto dieci anni fa, dovrà dare la propria approvazione affinché le sanzioni possano essere revocate.

L'accordo raggiunto questa settimana tra gli Stati Uniti e l'Iran prevede che i negoziati sul programma nucleare iraniano si svolgano nei prossimi 60 giorni, con un accordo finale che dovrà essere approvato dal Consiglio di Sicurezza. Le potenze europee temono che una squadra negoziale statunitense inesperta possa non riuscire a garantire un accordo nucleare solido o ad affrontare la questione del programma missilistico balistico dell'Iran nella fase successiva, rischiando una situazione di stallo prolungata.

Francia, Gran Bretagna e Germania vogliono avere un ruolo nel definire i prossimi colloqui dopo essere state messe da parte negli ultimi mesi. I tre paesi hanno avviato per la prima volta i colloqui con l'Iran sul suo programma nucleare nel 2003 e in seguito hanno collaborato con l'allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama per garantire un accordo nel 2015 volto a limitare il programma nucleare iraniano in cambio dell'alleviamento delle sanzioni





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