Il ministro francese Lecornu annuncia la fine della collaborazione con Palantir e un massiccio investimento per un'intelligenza artificiale nazionale, dopo il blocco USA del modello Fable. Il caso scatena il dibattito politico e si confronta con la multinazionalità dei calciatori, simbolo di confini sempre più labili.

Il governo francese ha rotto la collaborazione con l'azienda statunitense Palantir, specializzata in analisi dati e intelligenza artificiale, attraverso la Direzione Generale per la Sicurezza Interna.

La decisione, annunciata dal ministro Sebastien Lecornu, arriva dopo che gli Stati Uniti hanno negato l'accesso al modello Fable di Anthropic agli utenti non americani. Lecornu ha sottolineato la necessità di non creare nuove dipendenze strategiche nel digitale e ha presentato un piano pubblico da 655 milioni di euro per costruire un'IA nazionale. La mossa ha acceso il dibattito politico: esponenti dell'estrema destra e della sinistra radicale chiedono una maggiore autonomia della Francia dall'alleato americano nello sviluppo dell'intelligenza artificiale.

La questione si inserisce in un contesto più ampio di concorrenza tecnologica internazionale, in cui la sovranità digitale diventa un tema caldo per la sicurezza nazionale. Parallelamente, il calcio mondiale mostra come le nazionali siano composte da giocatori con origini diverse, un fenomeno che sembra scontrarsi con le politiche restrittive sullo ius soli promosse da alcuni leader, come Donald Trump, che hanno ideali di nazionalità più rigidi.

L'esempio del centravanti statunitense Balogun, idoneo secondo le regole FIFA ma potenzialmente non secondo le proposte di riformaBorn, evidenzia come i confini identitari siano sempre più fluidi nello sport mentre la politica cerca di definirli con più forza. Questo dualismo tra una globalizzazione che mescola le culture e la spinta al protezionismo tecnologico e migratorio caratterizza il nostro tempo





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