La Francia shockata da caso di omicidio di bambina

Il caso è stato deflagrato dopo che Barella è stato fermato e la bambina è stata trovata morta in un silo abbandonato. Le indagini hanno rivelato che i genitori della bambina avevano denunciato Barella diverse volte, ma non avevano ottenuto alcun risultato.

La Francia è stata scossa da un caso di omicidio di una bambina di 11 anni da parte di un 41enne, Jérôme Barella , che era stato denunciato in passato per violenza sessuale sui minori, ma non era stato mai arrestato o interrogato.

Il caso è stato deflagrato dopo che Barella è stato fermato il 30 maggio per aver caricato la bambina in macchina davanti alla sua scuola. Le indagini successive hanno rivelato che Barella era stato denunciato diverse volte, ma non aveva mai ricevuto alcuna reale attenzione dalle autorità giudiziarie. Il presidente Emmanuel Macron ha definito il caso una 'disfunzione inaccettabile' dello Stato e ha promesso di far luce sulla vicenda.

Il governo ha varato un pacchetto di riforme d'urgenza e il ministro della Giustizia Gérald Darmanin ha ammesso pubblicamente che il sistema di tutela dei minori non ha funzionato e che i magistrati hanno ignorato le sue indicazioni di dare priorità alle denunce dei minori. Il caso ha assunto una dimensione politica, con le opposizioni chiedendo le dimissioni di Darmanin e il governo accusando la magistratura di non aver agito sufficentemente





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