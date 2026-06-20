La Francia vieta il consumo di alcolici ai festival musicali a causa dell'allerta rossa per l'ondata di caldo

La Francia ha deciso di vietare il consumo di alcolici durante i festival musicali Fête de la Musique il 21 giugno nei dipartimenti sotto allerta rossa per l'ondata di caldo.

La Francia ha annunciato di vietare il consumo di alcolici durante i festival musicali Fête de la Musique il 21 giugno nei dipartimenti che saranno sottoposti all' allerta rossa per l' ondata di caldo .

Questa decisione è stata presa a seguito di una riunione di crisi convocata dal Primo Ministro Sebastien Lecornu. I prefetti emetteranno decreti che vietano il consumo di alcolici negli spazi pubblici nei dipartimenti sotto allerta rossa.

Inoltre, per tutti gli eventi organizzati dallo Stato e dalle sue agenzie, sono state impartite istruzioni di non offrire alcolici. La temperatura molto elevata si sta stabilizzando a lungo termine in tutto il paese, secondo l'agenzia meteorologica Meteo France. L'avvertimento rosso per ondata di caldo è stato annunciato per domenica in 35 dipartimenti, tra cui Parigi. La Francia è stata colpita da una seconda ondata di caldo che sta interessando gran parte del paese.

Le temperature sono salite a 37 gradi Celsius a Parigi durante la seconda ondata di caldo che sta interessando gran parte della Francia





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