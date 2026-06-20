La fuga di Aisha: un sogno di libertà e creatività

La storia di Aisha, artista afgana, che ha lasciato il suo Paese per cercare asilo in Italia e ricostruire la sua vita a Roma.

Aisha , artista afgana , racconta la sua fuga dal Paese e la sua lotta per ricostruire la sua vita a Roma . La Giornata Mondiale del Rifugiato si celebra oggi, 20 giugno.

Aisha, 31enne, è nata in Afghanistan e ha cresciuto in Iran, dove i suoi genitori sono stati costretti a rifugiarsi a causa delle sanzioni americane. La giovane donna ha sempre desiderato studiare e diventare qualcosa di importante per il suo Paese, ma le difficoltà e le violenze dei talebani hanno reso questo sogno impossibile.

Aisha ha iniziato a frequentare l'Accademia delle Belle Arti a Herat, ma quando i talebani hanno preso il potere, la giovane donna ha deciso di fuggire e di continuare i suoi studi in Iran. Tuttavia, anche lì, le difficoltà e le violenze dei talebani la hanno costretta a fuggire di nuovo e a cercare asilo in Italia. Aisha ha trovato rifugio a Roma e ha iniziato a frequentare un master in Graphic design.

Poi, è arrivato il suo primo stage e un contratto a tempo indeterminato in un'azienda del consorzio, dove si sente finalmente a casa e può iniziare a ricostruire la sua vita





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