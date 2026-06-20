Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

La fuga di Aisha: un sogno di libertà e creatività

Notizie News

La fuga di Aisha: un sogno di libertà e creatività
AishaArtista AfganaFuga
📆6/20/2026 3:21 AM
📰leggoit
47 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 53% · Publisher: 51%

La storia di Aisha, artista afgana, che ha lasciato il suo Paese per cercare asilo in Italia e ricostruire la sua vita a Roma.

Aisha , artista afgana , racconta la sua fuga dal Paese e la sua lotta per ricostruire la sua vita a Roma . La Giornata Mondiale del Rifugiato si celebra oggi, 20 giugno.

Aisha, 31enne, è nata in Afghanistan e ha cresciuto in Iran, dove i suoi genitori sono stati costretti a rifugiarsi a causa delle sanzioni americane. La giovane donna ha sempre desiderato studiare e diventare qualcosa di importante per il suo Paese, ma le difficoltà e le violenze dei talebani hanno reso questo sogno impossibile.

Aisha ha iniziato a frequentare l'Accademia delle Belle Arti a Herat, ma quando i talebani hanno preso il potere, la giovane donna ha deciso di fuggire e di continuare i suoi studi in Iran. Tuttavia, anche lì, le difficoltà e le violenze dei talebani la hanno costretta a fuggire di nuovo e a cercare asilo in Italia. Aisha ha trovato rifugio a Roma e ha iniziato a frequentare un master in Graphic design.

Poi, è arrivato il suo primo stage e un contratto a tempo indeterminato in un'azienda del consorzio, dove si sente finalmente a casa e può iniziare a ricostruire la sua vita

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

leggoit /  🏆 40. in İT

Aisha Artista Afgana Fuga Rifugiato Italia Roma Accademia Delle Belle Arti Graphic Design Contratto A Tempo Indeterminato

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Doumbia allo Sporting, l'agente svela tutto: 'In Italia lo volevano Fiorentina e Roma'Doumbia allo Sporting, l'agente svela tutto: 'In Italia lo volevano Fiorentina e Roma'Cheikh Fall parla per la prima volta ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb.
Read more »

Niente medico in paese, il sindaco dispone 'obbligo di autoguarigione'Niente medico in paese, il sindaco dispone 'obbligo di autoguarigione'Niente medico in paese. E allora Matteo Manca, sindaco di Norbello, paese di 1.100 abitanti alle porte di Oristano, emana un'ordinanza. Che prevede, tra le altre disposizioni, 'l'obbligo di autoguarigione' e il 'divieto di aggravamento'. (ANSA)
Read more »

La medicina di precisione di Bristol Myers Squibb: ottant'anni di ricerca e nuove terapie in ItaliaLa medicina di precisione di Bristol Myers Squibb: ottant'anni di ricerca e nuove terapie in ItaliaBristol Myers Squibb celebra a Roma ottant'anni di presenza in Italia, consolidando una partnership scientifica che vede il nostro paese ricoprire un ruolo strategico nella ricerca globale.
Read more »

Cosa fare nel primo weekend d'estate: gli eventi più belli tra Milano, Roma e ItaliaCosa fare nel primo weekend d'estate: gli eventi più belli tra Milano, Roma e ItaliaFear of Missing Out? Ecco cosa fare nel weekend secondo Cosmopolitan.it
Read more »



Render Time: 2026-06-20 06:22:38