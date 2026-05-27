La Gen Z e la Gen Alpha: un caso di disaffezione culturale?

La diagnosi della disaffezione culturale della Gen Z e della Gen Alpha sembra sempre la stessa, ma la realtà si incarica di smentire le narrazioni troppo comode. A Milano, al Teatro Franco Parenti, uno spettacolo sulla salute mentale adolescenziale è diventato un caso.

La diagnosi della disaffezione culturale della Gen Z e della Gen Alpha sembra sempre la stessa, ma la realtà si incarica di smentire le narrazioni troppo comode.

A Milano, al Teatro Franco Parenti, uno spettacolo sulla salute mentale adolescenziale è diventato un caso. Si intitola e è diretto da Andrée Ruth Shammah, nasce da un testo dello scrittore israeliano Roy Chen. Da aprile 2024, ha raggiunto duecento repliche e 35mila spettatori grazie al passaparola. La regista dello spettacolo ha spiegato che vedere la sala sempre piena di giovani con i loro genitori è qualcosa di commovente.

La domanda allora cambia. Non è più 'perché i giovani hanno smesso di andare a teatro?

' Ma semmai: siamo sicuri che abbiano smesso davvero? I dati, almeno in apparenza, sembrano confermare il ritornello sulla disaffezione culturale della Gen Z e della Gen Alpha. Il confronto tra il 2000 e il 2025 elaborato dall'mostra infatti un calo dei consumi culturali giovanili. Nei tre mesi precedenti all'indagine, era andato al cinema il 78,8% degli adolescenti nel 2000 contro il 31,6% di oggi; a teatro il 28,7% contro il 23,4%; in biblioteca il 48,9% contro il 15,1%.

In decremento anche concerti, hobby, visite a musei e pratica musicale. Lo spettacolo racconta cinque adolescenti ricoverati nel reparto giovanile di un ospedale psichiatrico. Ragazzi 'tra i 12 e i 18 anni' bloccati da 'ansie, fragilità e paure' che, grazie a un laboratorio teatrale, trovano lentamente una forma possibile di espressione e relazione.

'Uno spettacolo delicato e poetico che trova la sua intensità dentro la leggerezza', si legge sul sito del teatro milanese. Ed è qui che emerge il nodo più interessante: i ragazzi forse non rifiutano l'esperienza culturale in sé. Rifiutano linguaggi percepiti come distanti, artificiosi, incapaci di restituire qualcosa di autentico della loro esperienza. Quando invece si sentono guardati davvero − con le loro paure, le loro ossessioni, la loro fatica di stare al mondo − la risposta arriva.

Anche in forme clamorose. La questione, allora, è più ampia e riguarda il tipo di riconoscimento emotivo che gli adulti, e le istituzioni culturali, sono ancora capaci di offrire agli adolescenti. Anche perché attribuire tutto ai social sarebbe una scorciatoia.

Lo spiega lo psicologo e psicoterapeuta Fulvio Scaparro sul: 'La prima cosa a cui dobbiamo pensare, leggendo questi dati, non è tanto a quello che fanno o non fanno gli adolescenti, ma a come sia cambiato il contesto in cui vivono'. E ancora: 'Troppo facile il tiro al piccione nei confronti di una adolescenza che - dobbiamo convincercene - è inevitabilmente lo specchio di una società che noi adulti abbiamo costruito'. C'è poi un elemento economico spesso sottovalutato.

Carlo Buzzi, direttore scientifico dell'indagine Laboratorio Adolescenza-Iard, ricorda come il costo crescente di concerti, attività extrascolastiche e formazione culturale abbia inciso profondamente sulle abitudini dei giovani. Accanto a questo, va sottolineato come il teatro italiano, nel suo complesso, mostri segnali di straordinaria vitalità. Secondo il, gli spettacoli dal vivo hanno superato i 253 milioni di spettatori.

E il comparto con la crescita più significativa è proprio il teatro: 28,2 milioni di spettatori (+7,2%), oltre 153 mila spettacoli (+4,5%) e 578,6 milioni di euro di spesa (+7%). A questo punto non si può più parlare di mero rimbalzo post-pandemico, ma del sintomo di un bisogno profondo e persistente. In un'epoca dominata dalla fruizione individuale e algoritmica, il teatro continua infatti a offrire qualcosa che nessuna piattaforma può replicare: la simultaneità emotiva.

Sedersi accanto a qualcun altro e riconoscersi insieme dentro una storia, in maniera unica e irripetibile





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