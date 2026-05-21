La Germania propone un'adesione 'light' dell'Ucraina all'Unione Europea, mentre il ministro degli Esteri Johann Wadephul annuncia che il Paese è pronto ad assumersi le proprie responsabilità di leadership nella NATO.

La Germania propone un' adesione 'light' dell' Ucraina all' Unione Europea , mentre il ministro degli Esteri Johann Wadephul annuncia che il Paese è pronto ad assumersi le proprie responsabilità di leadership nella NATO .

I capi della diplomazia alleati si incontreranno a Helsingborg, in Svezia, per discutere del sostegno all'Ucraina, dell'aumento delle spese militari e del rafforzamento industriale. Il segretario di Stato Marco Rubio fornirà le prime indicazioni su come gli Stati Uniti intendono ridurre il loro impegno nella difesa convenzionale in Europa. La Germania è pronta a gestire il 'travaso' delle capacità militari e economiche, ma il processo sarà storico e toccherà i rapporti di forza con Parigi e Londra.

L'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea è un tema delicato e la proposta di Berlino di un'adesione 'light' potrebbe essere accolta con favore. Il premier svedese Ulf Kristersson ha dichiarato che il disimpegno degli Stati Uniti non è una sorpresa e che l'aumento della quota europea di spesa per la difesa è stato deciso proprio per poter sostituire alcune delle capacità che gli Stati Uniti dispiegano attualmente





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