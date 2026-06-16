La Germania respinge l'offerta di UniCredit su Commerzbank: indagini per manipolazione del mercato

Il governo tedesco ha rifiutato l'OPA di UniCredit su Commerzbank, definendola economicamente inadeguata. La Procura di Francoforte indaga per sospetta manipolazione del mercato. L'operazione, cruciale per il Mittelstand, entra in una fase di incertezza.

Il governo federale tedesco ha ufficialmente respinto l'offerta pubblica di acquisto ( OPA ) lanciata da UniCredit su Commerzbank , definendola economicamente non vantaggiosa per lo Stato tedesco e per il futuro della banca tedesca.

La decisione è stata comunicata dall'Agenzia delle Finanze tedesca, che gestisce la partecipazione pubblica in Commerzbank, attraverso un comunicato ufficiale. Secondo l'agenzia, l'offerta non prevede un premio adeguato rispetto all'attuale quotazione del titolo Commerzbank, rendendo l'accettazione economicamente fuori discussione. Commerzbank svolge un ruolo cruciale nel finanziamento dell'economia tedesca, in particolare per il settore delle medie imprese, noto come Mittelstand.

Inoltre, in quanto importante datore di lavoro, la banca è fondamentale per il centro finanziario di Francoforte. Il governo tedesco intende garantire che entrambi questi aspetti siano preservati anche in futuro. Il comitato direttivo interministeriale del Fondo di stabilizzazione dei mercati finanziari (FMS) ha espresso sostegno alla strategia di indipendenza di Commerzbank e ha respinto l'approccio aggressivo di UniCredit.

La posizione del governo tedesco arriva in un momento in cui UniCredit ha accumulato una partecipazione significativa in Commerzbank, sia diretta che attraverso derivati. Secondo l'ultimo aggiornamento, l'esposizione potenziale complessiva di UniCredit, considerando anche i derivati, è pari al 55,59% del capitale di Commerzbank. La quota in azioni è del 39,18%, comprensiva delle ultime adesioni all'OPA, mentre la parte in derivati, che prevedono solo regolamento in contanti, è al 13,19%.

Inoltre, UniCredit detiene un ulteriore 3,22% in strumenti convertibili in azioni. L'obiettivo iniziale di UniCredit era di superare la soglia del 30% del capitale, ma il percorso è ostacolato dalla ferma opposizione del governo tedesco. L'OPA di UniCredit su Commerzbank si è chiusa ufficialmente a mezzanotte di martedì, ma i dati definitivi della prima parte saranno diffusi venerdì 19 giugno.

Successivamente, dal 20 giugno al 3 luglio, ci sarà un periodo supplementare di due settimane, come previsto dalla normativa tedesca, durante il quale gli azionisti che non hanno ancora aderito potranno farlo. I risultati definitivi di questa fase saranno pubblicati l'8 luglio. Nel frattempo, la Procura di Francoforte ha avviato indagini preliminari per sospetta manipolazione del mercato nell'ambito dell'OPA di UniCredit su Commerzbank.

Un portavoce della Procura ha confermato che è stata presentata una denuncia penale domenica sera e che le indagini preliminari mirano ad acquisire i risultati delle verifiche condotte dalla BaFin, l'autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria. Sia Commerzbank che UniCredit si sono rivolte alla BaFin nel corso del contenzioso sull'OPA. La situazione resta in evoluzione, con implicazioni significative per il panorama bancario europeo e per i rapporti tra Italia e Germania.

La decisione del governo tedesco di respingere l'offerta di UniCredit segna un capitolo importante nella vicenda, che potrebbe avere ripercussioni anche sulle future operazioni di M&A nel settore bancario. Gli analisti osservano con attenzione gli sviluppi, mentre gli investitori valutano le possibili strategie alternative per UniCredit. La resistenza della Germania a un'acquisizione da parte di una banca italiana evidenzia la sensibilità politica legata al controllo di istituti di credito considerati strategici per l'economia nazionale.

Inoltre, le indagini per manipolazione del mercato aggiungono un ulteriore elemento di incertezza, che potrebbe influenzare l'esito finale dell'operazione. La partita tra UniCredit e Commerzbank è lungi dall'essere conclusa, e i prossimi giorni saranno cruciali per determinare il destino dell'offerta





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