Moritz Schularick propone di vendere Volkswagen alla Cina per salvare l'industria automobilistica tedesca. Analisi dei rischi e delle implicazioni economiche per il mercato europeo.

L' economia tedesca affronta una fase di profonda incertezza riguardante il futuro del suo settore manifatturiero più importante. Il settore automobilistico, da tempo considerato il motore principale dell'economia nazionale, sta subendo una forte erosione della sua quota di mercato a favore della concorrenza cinese. Questa tendenza preoccupante ha portato alcuni esperti a valutare scenari estremi per mitigare le perdite finanziarie.

La proposta strategica di vendita della Volkswagen

Moritz Schularick, presidente dell'Istituto di Kiel, ha avanzato un'ipotesi provocatoria durante un incontro a Berlino. Egli suggerisce che la Germania potrebbe vendere Volkswagen alla Cina finché vi è ancora interesse commerciale. Questa dichiarazione è stata pronunciata martedì davanti al ministero dell'Economia e ai rappresentanti sindacali. Schularick sostiene che il valore della produzione locale è prioritario rispetto alla proprietà dell'azienda.

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La proposta si basa sull'idea che l'Europa debba aprire i suoi mercati alle auto cinesi. Tale apertura dovrebbe avvenire a condizioni simmetriche a quelle imposte dalla Cina per decenni ai costruttori occidentali. I requisiti includono sussidi solo per la produzione nel continente e joint venture obbligatorie con partner locali. Secondo Schularick, la Germania si trova in una posizione simile a quella di un paese in via di sviluppo.

I dati finanziari e le difficoltà operative

Volkswagen sta affrontando sfide finanziarie significative che confermano la gravità della situazione. Nel terzo trimestre, il gruppo ha registrato una perdita di 5,8 miliardi di euro. Questo dato è influenzato da una svalutazione contabile riguardante la marca Porsche. Il margine operativo dei primi nove mesi si attesta al 3,8%, ben al di sotto degli obiettivi.

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Il piano di ristrutturazione prevede il raggiungimento di un margine del 9% entro il 2030. Le consegne nella Repubblica Popolare Cinese sono calate del 30% nei primi nove mesi di quest'anno. Inoltre, le joint venture cinesi sono previste per chiudere l'anno 2026 intorno al pareggio. L'assenza di utili dal mercato cinese lascia il gruppo con i soli costi di produzione tedeschi.

Impatto del mercato energetico e capacità produttiva

Un fattore critico è il costo dell'energia per le industrie energivore in Europa. L'Agenzia internazionale dell'energia stima che questo costo sia più del doppio rispetto agli Stati Uniti. Tale disparità rende difficile la competitività degli stabilimenti tedeschi. La capacità produttiva esistente supera la domanda attuale del mercato globale.

La caduta delle vendite cinesi ha eliminato il contributo finanziario che le società miste fornivano per compensare i costi degli stabilimenti tedeschi. Per circa vent'anni, questa dinamica ha mantenuto in equilibrio i bilanci. La recente inversione di tendenza espone direttamente la struttura dei costi europei alle fluttuazioni del mercato.

Reazioni critiche e prospettive future

La proposta di Schularick ha generato forti polemiche tra gli stakeholder del settore. Ralf M. Ruthardt, vicepresidente della Società Friedrich August von Hayek, ha contestato apertamente l'idea. Egli afferma che il luogo di sviluppo e investimento dipende anche dai proprietari. La permanenza stabile dei posti di lavoro non è garantita in caso di cambio di proprietà.

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I costruttori cinesi potrebbero preferire rilevare stabilimenti europei chiusi anziché acquistare Volkswagen. L'Unione Europea ha imposto dazi fino al 35,3% sulle auto elettriche cinesi. Un tetto di 350mila ibridi all'anno è stato concordato per il 2027. Questo rende la produzione locale più conveniente per i gruppi asiatici. La Vda ha già suggerito di aprire gli stabilimenti in chiusura a produttori stranieri, seguendo l'esempio spagnolo.