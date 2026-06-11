La gestione dei migranti nei centri in Albania: tra sfide legali e nuove normative europee

Un'analisi dettagliata sull'operatività dei centri di Gjader e Shengjin in Albania, le difficoltà nei rimpatri e l'evoluzione della politica migratoria dell'Unione Europea.

Il progetto dei centri per l'accoglienza dei migranti in territorio albanese rappresenta uno dei pilastri più controversi della strategia migratoria del governo italiano. Recentemente, il centro di Gjader ha iniziato a essere utilizzato in modo parziale, ospitando principalmente uomini all'interno della sezione dedicata al centro di permanenza per il rimpatrio.

Questa specifica area, che dispone di centoquarantaquattro posti letto, è destinata a coloro a cui non è stato riconosciuto il diritto di soggiorno in Italia e che attendono l'espulsione definitiva. Tuttavia, l'obiettivo principale del governo rimane quello di implementare una gestione più ampia, spostando in Albania i migranti soccorsi in mare provenienti da nazioni considerate sicure.

In queste aree, si vorrebbe applicare una procedura di esame delle richieste di asilo estremamente rapida, superando i tempi d'attesa che solitamente si estendono per mesi o anni. Questa accelerazione, pur essendo efficiente dal punto di vista burocratico, solleva seri dubbi sulla completezza delle valutazioni e sulla tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti. Nonostante l'impegno politico, l'attuazione pratica di questo modello ha incontrato ostacoli giudiziari significativi.

I tribunali competenti hanno spesso invalidato i provvedimenti di trattenimento, motivando tali decisioni con il fatto che i migranti trasferiti a Gjader non provenissero effettivamente da paesi sicuri secondo i criteri legali vigenti. Questo ha creato un paradosso in cui strutture costose sono rimaste in gran parte vuote, alimentando critiche sull'uso inefficiente delle risorse pubbliche. La complessità della situazione è ulteriormente accentuata dalla necessità di allineare le norme interne al diritto internazionale e europeo.

Mentre il centro di Shengjin serve come punto di primo sbarco e identificazione, quello di Gjader, con la sua struttura tripartita tra detenzione, CPR e un piccolo carcere, mira a essere l'hub centrale del sistema. L'approvazione di decreti che equiparano i centri albanesi ai CPR italiani ha permesso di avviare l'attività, ma l'efficacia reale di tale misura rimane oggetto di dibattito. I dati relativi ai rimpatri evidenziano le criticità strutturali di questo sistema.

Su centinaia di persone transitate per il CPR di Gjader, solo una piccola frazione è stata effettivamente rimpatriata, spesso dopo essere stata riportata in Italia per completare le procedure. Questo dato riflette un problema sistemico: la mancanza di accordi bilaterali tra l'Italia e i paesi di origine, che rende quasi impossibile l'espulsione effettiva. Oltre al fallimento logistico, emergono preoccupanti segnalazioni riguardanti il benessere psicologico dei detenuti.

I registri degli eventi critici gestiti dalla cooperativa Medihospes riportano numerosi episodi di autolesionismo, tentativi di suicidio e proteste violente, sintomo di un clima di tensione e disperazione. Queste testimonianze mettono in luce il costo umano di una politica basata sulla detenzione esterna. Parallelamente, si assiste a un mutamento di paradigma a livello europeo. L'Unione Europea, spinta da una tendenza politica verso destra, sta rivedendo le proprie normative per facilitare l'applicazione di modelli simili a quello italiano.

L'aggiornamento di norme sui rimpatri risalenti al duemilaotto indica la volontà di eliminare gli ostacoli legali che finora hanno frenato l'operatività dei centri in Albania. Questa apertura non solo legittima l'azione del governo italiano, ma apre la strada alla possibilità che altri stati membri adottino strategie di esternalizzazione delle frontiere.

Il passaggio verso un sistema di gestione più rigido e sommario della migrazione riflette un cambiamento profondo nella visione dell'accoglienza e dei diritti umani all'interno del continente europeo, spostando l'accento dalla protezione internazionale alla sicurezza delle frontiere





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