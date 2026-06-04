La 19enne della nazionale italiana di ginnastica ritmica racconta sui social la delusione per la mancata ammissione all'esame di Stato.

La ginnasta Tara Dragas esclusa dalla Maturità : non ammessa nemmeno con un 4 in Discipline Sport ive. La 19enne della nazionale italiana di ginnastica ritmica , reduce dagli Europei di Varna, racconta sui social la delusione per la mancata ammissione all'esame di Stato.

Dovrà ripetere il quinto anno, atleta della nazionale azzurra e tra le protagoniste della rassegna continentale di Varna. La comunicazione ricevuta nei giorni della competizione internazionale è stata particolarmente difficile da accettare. La mancata ammissione è stata determinata anche da un insufficiente in Discipline Sportive: 'La mia ammissione - dice - è stata compromessa anche da un 4 in Discipline Sportive, la materia che più di tutte dovrebbe valorizzare il percorso di chi dedica la propria vita allo sport'.

La ginnasta ha inoltre manifestato delusione nei confronti dell'istituto scolastico che frequenta come privatista, l'Istituto Volta di Udine. Secondo Dragas, negli ultimi mesi sarebbero mancati il supporto, l'organizzazione e la preparazione necessari per affrontare al meglio un appuntamento importante come l'esame di Stato. Nonostante la delusione, la giovane atleta guarda già avanti. Nel messaggio condiviso online ha spiegato che il prossimo anno completerà nuovamente la quinta superiore, sosterrà la Maturità e successivamente inizierà il percorso universitario





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