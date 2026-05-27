La gioia di una giornata speciale: Eleonora Daniele condivide la sua bimba Carlotta

La conduttrice Eleonora Daniele ha condiviso su Instagram una serie di foto che straborda tenerezza. La protagonista delle foto è la sua figlia Carlotta, che si gode una festa di compleanno in compagnia della madre. La bimba sembra al settimo cielo, principessina della giornata, con tanto di scettro e corona.

Eleonora Daniele condivide la gioia di una giornata speciale con la figlia Carlotta , nata nel 2020 dal matrimonio con l'imprenditore Giulio Tassoni. La conduttrice, abituata a presentare i casi di cronaca in un tono rigoroso e austero, si mostra tenera e inedita in compagnia della sua bimba.

Carlotta sembra al settimo cielo, principessina della giornata, con tanto di scettro e corona. La bimba è un vero e proprio 'dono del cielo' per la madre, che l'ha considerata un dono del suo papà, morto poco prima che arrivasse Carlotta. La nascita di Carlotta ha cambiato la vita di Eleonora Daniele, rendendola più tenera e leggera sulle cose. La madre guarda la vita attraverso gli occhi della sua figlia, stupendosi con lei delle piccole cose





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