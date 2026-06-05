La giornata internazionale per l'ambiente celebra la necessità di accelerare con azioni concrete per affrontare la crisi ambientale.

L'evento è stato organizzato dall'ONU e rappresenta il principale veicolo delle Nazioni Unite per incoraggiare la consapevolezza e l'azione a livello mondiale a favore dell'ambiente. La celebrazione è stata incentrata sul cambiamento climatico e ha proposto una lettura approfondita sull'attuale crisi ambientale e politica che viviamo.

La giornata internazionale per l'ambiente è stata celebrata a Baku in Azerbaigian con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di accelerare con azioni concrete per affrontare la crisi ambientale .

L'evento è stato organizzato dall'ONU e rappresenta il principale veicolo delle Nazioni Unite per incoraggiare la consapevolezza e l'azione a livello mondiale a favore dell'ambiente. La celebrazione è stata incentrata sul cambiamento climatico e ha proposto una lettura approfondita sull'attuale crisi ambientale e politica che viviamo. Gli autori dello studio hanno auspicato interventi diretti o cambiamenti drastici sul nostro stile di vita, come la riduzione dell'orario di lavoro e il cambiamento delle abitudini alimentari.

Secondo lo studio, se queste e altre misure venissero adottate, i redditi dell'89% della popolazione mondiale raddoppierebbero entro il 2100 e il riscaldamento globale si manterrebbe al di sotto della soglia critica di 2°C. Gli autori affermano che la loro visione offre un'alternativa pratica alle fosche proiezioni di coloro che sostengono che il futuro porterà inevitabilmente ad un aumento dei consumi dei combustibili fossili. Al contrario, una politica di lotta alla disuguaglianza avrebbe un effetto di crescita del reddito nazionale lordo medio pro capite a livello mondiale.

Mentre, la quota di ricchezza globale detenuta dai miliardari, che rappresentano solo lo 0,001% della popolazione mondiale, scenderebbe dal 6% allo 0,05%, e i più poveri vedrebbero aumentare la percentuale dal 2% al 30%. Sulla questione del taglio delle emissioni, gli autori hanno preso in esame tre scenari di politiche di decarbonizzazione potenziali.

Il piano più ambizioso prevede che i capitali verrebbero reindirizzati dagli individui più ricchi del mondo e investiti in tecnologie eoliche, solari e altre energie rinnovabili per accelerare la completa decarbonizzazione ed elettrificazione delle forniture energetiche entro il 2050. Ulteriori risparmi in termini di emissioni deriverebbero dalla riduzione dell'orario di lavoro e dal cambiamento delle abitudini alimentari e delle attività economiche.

Tra le voci che hanno celebrato questa giornata, è degna di particolare attenzione quella di Thomas Piketty, economista francese di fama internazionale, autore del best seller 'Il capitale nel XXI secolo' e professore alla Paris School of Economics. Il quale ha espresso un manifesto critico alle sfide globali, da attuarsi attraverso una svolta culturale 'rivoluzionaria', in termini marxisti: 'L'ideologia che vediamo in Trump e in tutti i piccoli Trump che abbiamo in tutta Europa e in tutto il mondo semplicemente non porterà a nulla.

Alla fine dei conti dovremo arrivare a una sorta di ridistribuzione cooperativa delle risorse e del potere perché l'alternativa porterà semplicemente a risultati disastrosi sia sul piano ambientale e climatico, sia su quello sociale'





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