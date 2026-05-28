La Giornata Mondiale senza tabacco: i danni del fumo alla salute orale

La Giornata Mondiale senza tabacco ha richiamato l'attenzione sui danni del fumo alla salute orale. Gli esperti hanno sottolineato che il tabacco può causare danni profondi e silenziosi alla bocca.

La Giornata Mondiale senza tabacco ha richiamato l'attenzione sui danni del fumo alla salute orale . Gli esperti hanno sottolineato che il tabacco può causare danni profondi e silenziosi alla bocca, tra cui gengive che si ritirano, denti che perdono sostegno e lesioni precancerose.

Alcuni studi hanno mostrato che i fumatori possono avere alterazioni batteriche simili a quelle osservate nelle persone con malattia parodontale avanzata. Il fumo può anche attenuare il sanguinamento gengivale, rendendo la bocca sembrare meno infiammata di quanto sia davvero. La letteratura scientifica è ormai molto chiara: fumare aumenta il rischio di parodontite di circa l'85% e di perdita dentale di circa il 41% più alto rispetto ai non fumatori.

Il fumo non rovina solo il colore dei denti, ma demolisce lentamente tutto il sistema masticatorio, pezzo dopo pezzo. Inoltre, il fumo influisce sulla capacità di guarigione dei tessuti e può rallentare la guarigione post-operatoria. Anche i prodotti a tabacco riscaldato non sembrano completamente innocui e possono rallentare l'attività dei fibroblasti gengivali.

Infine, è stato osservato che circa l'8,4% delle leucoplachie è evoluto in tumore orale e il rischio aumenta soprattutto quando le lesioni sono grandi, irregolari e localizzate nei fumatori





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