La giovane mamma di Salerno: 'Pensate prima a lui' - un caso di oncologia e ginecologia in sintonia

Una giovane mamma di Salerno, diagnosticata con un tumore al seno durante la gravidanza, è stata operata con successo dal professor Michelino De Laurentiis e dal suo team di medici all'Istituto Nazionale Tumori del Pascale di Napoli.

Una giovane mamma di Salerno, diagnosticata con un tumore al seno durante la gravidanza, è stata operata con successo dal professor Michelino De Laurentiis e dal suo team di medici all'Istituto Nazionale Tumori del Pascale di Napoli.

La donna, una psicologa che preferisce rimanere anonima, è stata sottoposta a un intervento di mastectomia con dissezione linfonodale ascellare e ricostruzione mammaria immediata mediante protesi definitiva. L'intervento è stato eseguito da un'équipe chirurgica guidata dai dottori Di Giacomo e Fucito, coadiuvati dal dottor Marone, specialisti della chirurgia senologica dell'Istituto Napoletano. La donna è stata dimessa dopo appena due giorni di degenza in condizioni cliniche giudicate ottime.

Il caso rappresenta un esempio di come l'oncologia, la chirurgia, l'anestesia e la ginecologia possano dialogare in perfetta sintonia per curare una paziente oncologica in gravidanza. Il professor De Laurentiis spiega che il tumore al seno in gravidanza rappresenta una delle neoplasie più frequenti diagnosticate durante la gestazione, ma che la medicina oncologica ha fatto grandi passi in avanti negli ultimi anni e che molte pazienti possono affrontare interventi chirurgici e trattamenti oncologici durante la gravidanza senza compromettere la salute del bambino





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