La giuria storica di Ballando con le Stelle non sarà sostituita da Selvaggia Lucarelli, ma potrebbe essere rinforzata da un nuovo membro. Il problema principale è legato alle tempistiche e alla distanza geografica.

La giuria storica di Ballando con le Stelle si salva: il piano segreto per sostituire Selvaggia Lucarelli . Le voci estive su una radicale rivoluzione dietro il bancone più temuto della televisione italiana si sgonfiano definitivamente.

A fare totale chiarezza sul futuro del cast di Ballando con le Stelle, la giuria storica non sarà sostituita da Selvaggia Lucarelli, ma potrebbe essere rinforzata da un nuovo membro. Il problema principale è legato alle tempistiche e alla distanza geografica. Selvaggia Lucarelli è in procinto di volare, o potrebbe essere già partita, alla volta delle Filippine per registrare per un mese intero le puntate della nuova stagione de L'Isola dei Famosi.

Il reality show di Canale 5 è destinato alla messa in onda nel mese di settembre. Proprio tra settembre e ottobre è previsto anche il debutto della nuova edizione di Ballando con le Stelle, una concomitanza temporale che lascerà inevitabilmente scoperta e libera la sedia della giurata. Davanti a questa temporanea assenza, gli autori della trasmissione di Rai 1 si sono messi al lavoro per valutare le alternative ideali per un eventuale sostituto o per un rinforzo all'interno del gruppo.

La soluzione più interna e immediata porta dritta al nome di Milly Carlucci, volto amatissimo della rete e già colonna portante dello show nel ruolo di opinionista e custode del tesoretto. Al tempo stesso, tra i corridoi della produzione continua a circolare la suggestione legata a Vasco Rossi, il cantante che potrebbe essere chiamato a sostituire Selvaggia Lucarelli.

La scelta di Vasco Rossi sarebbe una soluzione ideale, ma non è ancora chiaro se sarà lui a essere chiamato a sostituire Selvaggia Lucarelli. Il futuro del cast di Ballando con le Stelle è ancora incerto, ma una cosa è certa: la giuria storica non sarà sostituita da Selvaggia Lucarelli





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