La Global Sumud Flotilla in rotta verso Gaza: 42 imbarcazioni tentano di rompere il blocco navale

Un convoglio di 42 imbarcazioni, guidato dalla Global Sumud Flotilla, è partito dalla Sicilia con l'obiettivo di portare aiuti umanitari a Gaza, sfidando il blocco navale imposto da Israele. L'iniziativa, con un forte significato politico, ha subito ritardi ma ora procede verso il Mediterraneo centrale.

Venerdì scorso, ben 42 imbarcazioni appartenenti alla Global Sumud Flotilla hanno preso il largo da Portopalo di Capo Passero, situato nell'estrema punta sud-orientale della Sicilia. Attualmente, queste imbarcazioni stanno navigando a circa 300 chilometri dalle coste italiane, in un'iniziativa che si preannuncia come la più imponente operazione indipendente finalizzata a portare aiuti umanitari , cibo e beni di prima necessità alla popolazione civile della Striscia di Gaza .

Questa volta, le imbarcazioni sembrano aver superato le difficoltà iniziali e stanno avanzando nel Mar Mediterraneo centrale, un successo significativo se si considera che le loro partenze erano state precedentemente ritardate per diverse ragioni, tra cui le avverse condizioni meteorologiche, due attacchi incendiari mirati e una serie di complessi problemi logistici. L'iniziativa, pur avendo una forte connotazione umanitaria, assume un significato politico di rilievo, soprattutto considerando il blocco navale imposto da Israele sulla Striscia di Gaza fin dal 2007, un blocco che rende estremamente improbabile la possibilità che le imbarcazioni della Flotilla riescano a superare. La spedizione è composta da 18 imbarcazioni di bandiera italiana e da 24 provenienti dalla Tunisia, che hanno raggiunto la Sicilia. Il piano prevede che queste imbarcazioni si riuniscano in un punto del Mediterraneo, la cui posizione precisa non è stata resa nota, con altre sei imbarcazioni partite dalla Grecia. Dopo la riunione, la Flotilla intende dirigersi congiuntamente verso Gaza, con l'obiettivo di tentare di rompere il blocco navale. È possibile seguire gli aggiornamenti sul tragitto delle imbarcazioni attraverso vari canali. Le imbarcazioni che partecipano a questa iniziativa sono prevalentemente barche a vela e imbarcazioni di dimensioni ridotte, che riflettono la natura di questa spedizione. Le imbarcazioni italiane, per esempio, sono state preparate con cura per affrontare questa missione. La partenza delle imbarcazioni italiane, originariamente prevista per il 4 settembre, era stata posticipata a causa di un ritardo accumulato dalle imbarcazioni partite da Barcellona, dovuto principalmente a una tempesta. Le imbarcazioni provenienti dalla Tunisia, invece, avevano subito danni a causa di oggetti incendiari e avevano richiesto piccoli interventi di riparazione per essere pronte a salpare. Nei comunicati stampa dei giorni successivi, la Global Sumud Flotilla ha comunicato ulteriori ritardi, attribuiti a problemi legati alla «carenza di carburante» e a «ostacoli logistici», come le lunghe procedure di controllo presso la polizia di frontiera a Bizerte, in Tunisia. La portavoce Maria Elena Delia ha sottolineato l'importanza del messaggio umanitario e politico dell'iniziativa, ribadendo l'impegno a portare aiuti a Gaza. Nel frattempo, l'organizzazione genovese Music for Peace, in accordo con la Flotilla, sta lavorando per creare un corridoio umanitario via terra, al fine di garantire l'arrivo di aiuti a Gaza, cercando vie alternative per raggiungere la popolazione in difficoltà. La Global Sumud Flotilla, nonostante le difficoltà, è determinata a portare avanti la sua missione di sostegno alla popolazione civile di Gaza. La complessa situazione geopolitica e le restrizioni imposte rendono l'iniziativa particolarmente significativa, evidenziando l'importanza della solidarietà internazionale e del diritto umanitario





