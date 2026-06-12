La gonna che snellisce è un modello di gonna che sembra mettere d'accordo tutti. Il suo punto di forza? Non il colore né la stampa, ma un gioco di volumi solo in apparenza casuale. Merito di drappeggi strategici, balze, nodi, torsioni e arricciature frontali del tessuto: il risultato è un effetto più armonioso su addome e fianchi.

La gonna che snellisce: come creare un effetto ottico con drappeggi e arricciature. Hai scelto di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria e del contenuto e di aderire all'offerta economica equivalente.

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Merito di drappeggi strategici, balze, nodi, torsioni e arricciature frontali del tessuto: il risultato è un effetto più armonioso su addome e fianchi. L'arricciatura frontale rende confortevole anche la gonna da ufficio in tessuto rigido, grigia (Victoria Beckham) o total black (Givenchy); le balze asimmetriche aggiungono volume alleggerendo i fianchi grazie al movimento studiato delle pieghe (Alaïa)





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