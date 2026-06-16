La Gran Bretagna impone sanzioni a navi russe e società accusate di sostegno alla guerra in Ucraina

La Gran Bretagna ha imposto sanzioni alla divisione bancaria della società russa Yandex, ad altri due istituti di credito e a decine di navi accusate di esportare petrolio e gas russi, nonché a una rete segreta di approvvigionamento militare. Il pacchetto mira a intensificare la pressione sulle reti finanziarie e logistiche che aiutano il Cremlino nella sua guerra in Ucraina. Anche una delle più grandi compagnie assicurative russe, Rosgosstrakh, è stata presa di mira.

La Gran Bretagna ha imposto sanzioni alla divisione bancaria della società russa Yandex , ad altri due istituti di credito e a decine di navi accusate di esportare petrolio e gas russi, nonché a una rete segreta di approvvigionamento militare.

Il pacchetto mira a intensificare la pressione sulle reti finanziarie e logistiche che aiutano il Cremlino nella sua guerra in Ucraina. Anche una delle più grandi compagnie assicurative russe, Rosgosstrakh, è stata presa di mira. Queste sanzioni prendono di mira le navi, il denaro e gli attori che sostengono l'economia di guerra della Russia e, di conseguenza, minacciano la sicurezza europea. Le misure riguardano più di 20 petroliere e diverse navi per il trasporto di gas naturale liquefatto.

La Gran Bretagna ha affermato che è la prima volta che un paese del G7 sanziona navi legate al progetto russo Arctic LNG 2. La





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