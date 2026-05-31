La grande festa di Radio Deejay a Milano

La grande festa di Radio Deejay si terrà a Milano, nel Parco Sempione e all'Arco della Pace, per un fine settimana ricco di concerti, eventi e intrattenimento.

La grande festa di Radio Deejay si terrà a Milano , nel Parco Sempione e all'Arco della Pace, per un fine settimana ricco di concerti, eventi e intrattenimento.

L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Milano e vedrà la partecipazione di alcuni dei volti più amati della scena pop italiana. Tra gli artisti in programma ci sono Annalisa, Carl Brave, ditonellapiaga, Frah Quintale, Fulminacci, Gaia, Giorgia, J-ax, Levante, Noemi, Paola Iezzi, Pinguini tattici nucleari, Sayf, The Kolors e Tommaso Paradiso. Novità assoluta di quest'anno è la serata dedicata al rap, in collaborazione con Radio m2o, che presenterà alcuni dei programmi più iconici di Radio Deejay.

Inoltre, si terranno anche degli incontri speciali con le voci più amate della radio, tra cui Linus, Nicola Savino e Alessandro Cattelan. L'evento è ad ingresso libero e gratuito, e si terrà nel corso di sabato 6 giugno presso il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco.

Inoltre, si terrà anche un evento ad ingresso libero, realizzato in collaborazione con Radio Capital per festeggiare i suoi 30 anni di 'solo bella musica'. A esibirsi vi saranno Arya, Birthh, Bluvertigo, Angelica Bove, Dimartino, Alberto Fortis e Santamarea. Per due giorni Parco Sempione si accenderà con musica e divertimento, tutto gratuito, sulla collinetta della Biblioteca del Parco con Casa Deejay, luogo di ritrovo con gli speaker della radio che nel corso di entrambe le giornate si alterneranno alla consolle





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