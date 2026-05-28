La Guardia di Finanza italiana sequestra beni e società per 200 milioni di euro

La Guardia di Finanza italiana ha sequestrato beni e società per un valore di oltre 200 milioni di euro nell'ambito di un'indagine sul riciclaggio di proventi del traffico di droga legati al defunto boss mafioso Matteo Messina Denaro. L'indagine ha coinvolto diversi paesi europei ed extraeuropei, tra cui la Svizzera, il Lussemburgo e le Isole Cayman, e ha permesso di rintracciare un vasto patrimonio generato dal reinvestimento dei proventi del traffico di droga accumulati a partire dagli anni '80.

La Guardia di Finanza italiana ha sequestrato beni e società per un valore di oltre 200 milioni di euro nell'ambito di un'indagine sul riciclaggio di proventi del traffico di droga legati al defunto boss mafioso Matteo Messina Denaro .

L'indagine ha coinvolto diversi paesi europei ed extraeuropei, tra cui la Svizzera, il Lussemburgo e le Isole Cayman, e ha permesso di rintracciare un vasto patrimonio generato dal reinvestimento dei proventi del traffico di droga accumulati a partire dagli anni '80. La polizia ha dichiarato di aver identificato una parte significativa degli investimenti effettuati dalla mafia, anche all'estero, e di aver arrestato tre persone nell'ambito dell'indagine.

Tra gli arrestati ci sono stati anche un uomo e una donna, rispettivamente, che erano stati sposati con un uomo con una storia di reati legati al traffico di droga. La Guardia di Finanza italiana ha dichiarato di aver sequestrato beni e società per un valore di oltre 200 milioni di euro nell'ambito di un'indagine sul riciclaggio di proventi del traffico di droga legati al defunto boss mafioso Matteo Messina Denaro.

L'indagine ha coinvolto diversi paesi europei ed extraeuropei, tra cui la Svizzera, il Lussemburgo e le Isole Cayman, e ha permesso di rintracciare un vasto patrimonio generato dal reinvestimento dei proventi del traffico di droga accumulati a partire dagli anni '80. La polizia ha dichiarato di aver identificato una parte significativa degli investimenti effettuati dalla mafia, anche all'estero, e di aver arrestato tre persone nell'ambito dell'indagine.

Tra gli arrestati ci sono stati anche un uomo e una donna, rispettivamente, che erano stati sposati con un uomo con una storia di reati legati al traffico di droga. La Guardia di Finanza italiana ha dichiarato di aver sequestrato beni e società per un valore di oltre 200 milioni di euro nell'ambito di un'indagine sul riciclaggio di proventi del traffico di droga legati al defunto boss mafioso Matteo Messina Denaro.

L'indagine ha coinvolto diversi paesi europei ed extraeuropei, tra cui la Svizzera, il Lussemburgo e le Isole Cayman, e ha permesso di rintracciare un vasto patrimonio generato dal reinvestimento dei proventi del traffico di droga accumulati a partire dagli anni '80. La polizia ha dichiarato di aver identificato una parte significativa degli investimenti effettuati dalla mafia, anche all'estero, e di aver arrestato tre persone nell'ambito dell'indagine.

Tra gli arrestati ci sono stati anche un uomo e una donna, rispettivamente, che erano stati sposati con un uomo con una storia di reati legati al traffico di droga





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