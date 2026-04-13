La Guerra Civile Occidentale: Tra Tradizionalismo, Inclusione e Identità

Un'analisi della crescente polarizzazione politica in Occidente, paragonabile a una "guerra civile", che vede scontrarsi diverse fazioni e ideologie, dalla difesa della tradizione alla ricerca di una nuova inclusione. Il testo esplora le dinamiche in atto in Ungheria e negli Stati Uniti, sottolineando le sfide poste dalla definizione di identità e libertà.

Tutti celebrano la sconfitta di Orbán, giustamente. Tutti difendono Leone XIV contro Trump , doverosamente. Tuttavia, un aspetto cruciale rischia di sfuggire all'attenzione. Ricordate quando da ragazzi giocavamo a calcio per strada? Spesso lo facevamo 'a porta unica', quindi la partita si svolgeva in una sola metà campo. Analogamente, in Ungheria lo scontro politico si è concentrato interamente in una sola metà campo: destra contro centro-destra. La sinistra, nella sua maggioranza, ha capito di non poter rappresentare efficacemente l'opposizione a Orbán. Il resto della sinistra, quella che ci ha provato comunque, ha ottenuto solo l'1,2% dei voti. Questo in Ungheria , un paese con una forte tradizione di sinistra riformista che ha pagato con il sangue la sua opposizione al dominio sovietico. Questa partita ungherese 'a porta unica' contiene in miniatura un elemento che, nello scontro tra Trump e Papa Leone, esplode su larga scala.

Dalle doverose difese di Leone XIV emerge una lettura europeo-continentale dello scontro con Trump: come osa un politico attaccare un religioso come se fosse un suo avversario, dicono quasi tutti coloro che difendono il Papa. Sottinteso: Trump avrebbe violato la separazione tra politica (unico potere pubblico) e religione (fatto privato). Il punto cruciale, tuttavia, è che in America il potere politico e il potere religioso sono entrambi poteri pubblici allo stesso livello, e solo insieme (e con molti altri poteri pubblici) concorrono a sostenere la società libera. Lo fanno non perché sono sempre d'accordo (come Putin e Kyrill), ma perché si rispettano reciprocamente, controllandosi e limitandosi a vicenda. Trump ha violato non una regola, ma il fondamento della società libera.

In passato, la società americana ha affrontato scontri anche duri tra poteri politici e religiosi senza conoscere crisi così radicali. La leadership del movimento per i diritti civili degli anni '50 e '60 era in gran parte composta da parroci, pastori e vescovi. La sua colonna sonora erano canti liturgici. I suoi discorsi (si pensi al celebre 'I have a dream' di Martin Luther King) avevano lo stile delle omelie. Gran parte delle élite politiche, sia repubblicane che democratiche (soprattutto i democratici degli stati del sud), non hanno apprezzato questo, ma quel confronto aspro ha regalato alla democrazia americana una delle stagioni più vivaci. Anche nelle fasi più dure, non si è mai giunti ai livelli toccati da Trump con il contenuto e la forma dei suoi attacchi a Leone XIV. Lo stesso durante la seconda guerra del Golfo: non ottenne certo l'approvazione ecclesiastica, ma l'amministrazione Bush (repubblicana) non si produsse mai in attacchi e offese al pontefice come quelle di queste ore. Persino il duro scontro tra papa Francesco e il primo Trump sui migranti non ha raggiunto i vertici, o gli abissi, toccati ora dal presidente USA. Prima della comparsa di vignette blasfeme, siamo arrivati a un nunzio convocato dal 'ministero della guerra' (il Pentagono) per comunicargli minacce personalizzate e neppure velate.

Sia il piccolo (ma non troppo) caso ungherese che il grande (grandissimo e ancora difficile da stimare) caso americano rivelano un dato che non deve sfuggire. Se il conflitto politico si verifica in una sola metà campo, significa che è in atto una 'guerra civile'. Oppure pensiamo che Magyar sia un Mamdani mitteleuropeo e Leone XIV un imprudente progressista? Ciò che oggi scuote l'Occidente non è solo né principalmente il conflitto con altre civiltà. Ciò che oggi sconvolge l'Occidente è innanzitutto una 'guerra civile'. Dopo anni in cui, invece di condannarne i crimini e correggerne le deviazioni, il politically correct e il woke hanno cercato di cancellare le radici dell'Occidente, di eliminare le condizioni stesse del funzionamento delle società libere, ora, mentre questi estremismi si stanno consumando, la reazione che hanno suscitato ha spostato l'intero scontro politico nella sola metà campo del tradizionalismo, nella metà campo dei più o meno conservatori.

Nel frattempo, anche in Germania, la partita si gioca tra i Cristiano Democratici e i nostalgici di un passato innominabile. Anche in Francia, la linea di frattura principale corre tra i centristi macroniani o post-macroniani e la destra del Front National di Le Pen e Bardella. La 'guerra civile' in corso manifesta un Occidente che cerca di ri-shakerare i propri ingredienti di base e di purificarsi dalle dosi eccessive di giacobinismo e derivati. Da un lato, questa 'guerra civile' non è un segno di debolezza, ma di vitalità. Dall'altro, comporta un enorme stress e solo col tempo si capirà se l'Occidente ha ancora abbastanza energie per resistere al sisma inevitabilmente prodotto dal ridosaggio dei suoi fattori. La sfida in corso ha contorni nitidi e taglienti: come combinare identità con libertà e inclusione? Senza alcuna identità, l'inclusione diventa invasione (passando per l'anomia).





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