La Guerra del Marchio: Yoko Ono contro la Birra John Lemon

Un birrificio artigianale bretone affronta una costosa battaglia legale con Yoko Ono per l'uso del nome John Lemon, trasformando involontariamente la birra in un oggetto da collezione.

Nel suggestivo scenario della Bretagna , precisamente nel dipartimento del Finistère, si è consumato un episodio che mescola l'arte della birrificazione artigianale con le rigide dinamiche della proprietà intellettuale globale.

La Brasserie de l’Imprimerie di Bannalec, una piccola realtà dedita alla produzione di bevande di qualità, aveva lanciato circa cinque anni fa un prodotto stagionale che sembrava destinato a essere un semplice successo locale: la birra John Lemon. Questa particolare creazione, caratterizzata da un rinfrescante mix di limone e zenzero, non era solo un esperimento gustativo, ma anche un gioco di parole sapientemente orchestrato dal titolare, Aurélien Picard.

L'idea era quella di rendere omaggio a una delle figure più iconiche della musica mondiale attraverso un'analogia fonetica, trasformando il nome del celebre musicista in un riferimento agli ingredienti della birra. Tuttavia, ciò che per Picard era un innocuo tributo creativo, si è rivelato essere una violazione legale agli occhi dei detentori dei diritti del marchio Lennon.

La questione è precipitata quando la determinazione di Yoko Ono, vedova di John Lennon e custode gelosa dell'eredità commerciale e simbolica dell'artista, ha portato a una formale diffida legale. Il punto nodale della controversia risiede nel fatto che il nome John Lennon è un marchio registrato fin dal 2016, protetto da una tutela estremamente capillare che non lascia spazio a interpretazioni ambigue o a utilizzi non autorizzati a fini commerciali.

La contestazione non riguardava esclusivamente l'uso del nome, ma si estendeva all'estetica del prodotto: l'etichetta della birra presentava infatti una caricatura e diversi elementi visivi che richiamavano in modo inequivocabile l'immagine del musicista. In ambito giuridico, la distinzione tra l'intento parodico e lo sfruttamento di un marchio protetto è spesso sottile, ma quando il rischio di associazione commerciale è concreto, la buona fede del produttore passa in secondo piano rispetto alla tutela del brand.

Il peso della pressione legale è stato schiacciante per il piccolo birrificio. Le richieste di risarcimento, secondo diverse ricostruzioni, avrebbero potuto raggiungere la cifra allarmante di 100mila euro, a cui si sarebbero aggiunte pesanti penalità giornaliere fino a mille euro per ogni giorno di ulteriore violazione. Per una realtà artigianale con un numero limitato di dipendenti e risorse finanziarie contenute, affrontare una battaglia legale contro un impero mediatico e legale di tale portata sarebbe stato un suicidio economico.

Di fronte a una prospettiva così devastante, Aurélien Picard non ha avuto altra scelta se non quella di piegarsi alle richieste della controparte e accettare un accordo transattivo per evitare il fallimento dell'attività. Il compromesso raggiunto tra le parti ha permesso di evitare la distruzione immediata delle scorte esistenti, pur stabilendo un limite temporale invalicabile. Le circa 5mila bottiglie di John Lemon già prodotte potranno essere commercializzate solo fino al 1º luglio 2026.

Superata tale data, il prodotto dovrà scomparire definitivamente dal mercato, cancellando ogni riferimento al nome e all'immagine contestata. Tuttavia, l'effetto di questa azione legale è stato paradossale. Invece di cancellare la memoria della birra, la notizia della disputa ha generato un immenso interesse mediatico, scatenando quello che in sociologia della comunicazione viene chiamato effetto Streisand.

Curiosi, collezionisti e appassionati di musica si sono precipitati ad acquistare l'ultima produzione della birra incriminata, trasformandola in pochi giorni in un oggetto cult e facendo esplodere le vendite in modo imprevisto. Questo episodio non rappresenta un caso isolato nella storia della gestione dei marchi legati a icone della cultura pop.

Già nel 2017, una produzione di bevande in Polonia aveva subito lo stesso destino per aver utilizzato un nome simile, venendo costretta a rinominarsi On Lemon dopo una battaglia legale analogamente aggressiva. Ciò dimostra come il controllo sull'eredità di John Lennon sia gestito con una sistematicità quasi militare, indipendentemente dalla dimensione dell'azienda coinvolta o dall'apparente innocuità di un gioco di parole.

La vicenda della Brasserie de l’Imprimerie resta come un monito per tutti i piccoli produttori artigianali sulla complessità del diritto dei marchi nell'era della globalizzazione, dove un'idea creativa locale può improvvisamente scontrarsi con le leggi di un marchio internazionale





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