La guerra delle bandiere: la Cina punisce Panama con l'esodo navale dopo la cacciata dei terminalisti

Un massiccio esodo di navi dal registro panamense verso bandiere di altre nazioni, come Marshall Islands e Liberia, segue la rimozione forzata dei terminalisti cinesi dai porti del Canale di Panama. La manovra è interpretata come una ritorsione cinese contro Panama per aver ceduto alle pressioni USA. L'episodio evidenzia come la disputa geopolitica tra Stati Uniti e Cina per il controllo del Canale si ripercuota sul settore marittimo globale, colpendo l'economia di Panama che vede minacciate le entrate del suo storico registro navale.

Da bandiera di comodo a scomoda bandiera. Sempre più navi stanno voltando le spalle a Panama , issando altri vessilli: ad aprile oltre 80 navi hanno abbandonato il più antico registro navale internazionale al mondo, istituito nel lontano 1917 e affermatosi nel tempo come il più importante, a favore di altri in costante ascesa come quelli di Isole Marshall e Liberia .

A maggio, poi, sono salite a 150 le navi che hanno cambiato sede di registrazione. Per quanto contenuto rispetto alle dimensioni imponenti del registro, un esodo di tali dimensioni dalla bandiera panamense non si era mai visto. E in effetti non è frutto del caso: c'è la mano cinese dietro.

La questione, apparentemente circoscritta al mondo del trasporto marittimo, cela infatti la più ampia, grave e non ancora risolta disputa geopolitica tra Stati Uniti e Cina sul controllo del Canale di Panama. Per comprenderla, serve fare un passo indietro. Pechino non sembra infatti aver smaltito la rabbia, né tantomeno essersi rassegnata alla perdita delle concessioni nei porti alle due estremità della via marittima artificiale.

E ora sta chiedendo a Panama City di pagare il conto, colpendo uno dei suoi business marittimi più redditizi, anche se molto lontano dai ricavi generati dalla gestione del traffico lungo l'infrastruttura fisica: la sua bandiera. Subito dopo l'insediamento alla Casa Bianca, Donald Trump ha messo in chiaro che voleva i cinesi fuori dal suo cortile di casa, nell'ottica di riaffermare l'influenza statunitense in America Latina secondo la Dottrina Monroe.

E per prima cosa Pechino doveva uscire dal controllo dei due scali strategici alle estremità del Canale, Balboa sul Pacifico e Cristobal sui Caraibi, da cui transita ogni anno il 40% dei traffici marittimi degli Usa e il 6% dei traffici marittimi globali. Su un punto in effects Trump aveva ragione: la Repubblica Popolare Cinese ha nel corso degli anni incrementato la sua influenza politica nella regione, attraverso investimenti e flussi commerciali che, secondo gli orientamenti cinesi, non sono altro che strumenti di politica estera sotto altra veste.

Nonostante la distanza geografica, nel tempo la Cina si è affermata come secondo utilizzatore del canale dopo gli Stati Uniti e come il maggiore fornitore della Zona Franca di Colon (CFZ), sulla costa caraibica, accanto all'imboccatura settentrionale. È la zona franca più importante delle Americhe e la seconda più grande al mondo, con un volume annuale di importazioni e riesportazioni di 16,16 miliardi di dollari. Una presenza troppo ingombrante per Trump: troppi cinesi nel corridoio americano.

Dal Canale passano tra le 13mila e le 14mila navi, che operano in tutto su oltre 180 rotte marittime collegando 1920 terminal in 170 Paesi. Una gallina dalle uova d'oro per Panama City: in 25 anni di gestione nazionale, l'Autorità del Canale (Acp) ha contribuito all'erario del Paese con un totale di 27,7 miliardi di dollari. A oggi si stima che il Canale rappresenti circa il 6% del Pil di Panama.

Dopo aver incrementato le pressioni e addirittura minacciato il sequestro della via d'acqua donata nel 1977 dall'ex presidente americano Jimmy Carter ai panamensi (quando Hong Kong era ancora una colonia britannica) Trump ha ottenuto ciò che voleva: a gennaio la Corte Suprema panamense ha dichiarato incostituzionale la concessione detenuta da una sussidiaria di CK Hutchison Holdings, con sede a Hong Kong, facendo seguito all'indagine del revisore dei conti che aveva denunciato irregolarità nella proroga di 25 anni dell'affidamento degli scali scattato nel 2021. La lettura è stata univoca: le autorità panamensi si sono adeguate al diktat americano e hanno messo alla porta i terminalisti vicini alla Cina.

Pechino del resto non aveva mai messo in conto l'idea di rinunciare a una forma di controllo seppur indiretto, bocciando anche la proposta iniziale - e più amichevole - di una cessione da parte di CK Hutchison di tutte le sue attività portuali globali al di fuori della Repubblica Popolare, per 23 miliardi di dollari, a un consorzio guidato da BlackRock e Msc. L'estromissione è perciò avvenuta per via giudiziaria e la gestione dei porti è stata affidata temporaneamente ai colossi occidentali Msc e Maersk attraverso le controllate nei terminal.

Una mossa che a Pechino non hanno digerito e che Ck Hutchison ha quantificato come un danno superiore a oltre due miliardi di dollari. Già alla fine di marzo, la Federal Maritime Commission degli Stati Uniti ha però notato un'ondata di fermi amministrativi di navi battenti bandiera di Panama quando facevano scalo in Cina, essenzialmente per operazioni di carico di merci lungo le coste della 'fabbrica del mondo'.

Secondo i calcoli di Lloyd's List, i fermi delle navi battenti bandiera panamense in transito nei porti cinesi hanno raggiunto quota 70. Questi fermi sono interpretati come una ritorsione cinese contro Panama per la rimozione dei terminalisti cinesi, scatenando una crisi nel registro navale panamense. L'esodo di oltre 150 navi verso bandiere alternative come Marshall Islands e Liberia rappresenta un colpo significativo per l'economia panamense, dato che il registro è una fonte cruciale di entrate.

La situazione evidenzia come il conflitto geopolitico USA-Cina si ripercuota su settori apparentemente tecnici come la registrazione navale, trasformando una bandiera di comodo in uno strumento di pressione economica. Panama si trova così al centro di una contesa più grande, costretta a bilanciare le richieste degli Stati Uniti, suo tradizionale alleato, con le importanza economiche legate alla presenza cinese.

Il Canale, cuore dell'economia nazionale, è al contempo il simbolo di questa tensione: da un lato gli USA ne rivendicano il controllo strategico, dall'altro la Cina vi è profondamente integrata come utente e come investitore. La decisione della Corte Suprema panamense, spinta dalle pressioni di Washington, ha scatenato la rappresaglia di Pechino che ora usa strumenti economici disparati, inclusi i fermi burocratici alle navi panamensi, per punire Panama.

Il governo di Panama City deve quindi affrontare una doppia crisi: quella immediata del registro navale e quella più strutturale della sua posizione geopolitica. Il testo discute il deterioramento dei rapporti tra Panama e Cina a seguito della rimozione dei terminalisti cinesi dai porti del Canale, in seguito alle pressioni USA. La Cina risponde con ritorsioni economiche, inclusi fermi amministrativi alle navi battenti bandiera panamense nei porti cinesi, portando a un esodo massiccio di navi verso altri registri. L'articolo analizza le implicazioni geopolitiche e le ripercussioni economiche su Panama





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