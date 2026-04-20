La guerra digitale di Teheran: il nuovo volto della propaganda iraniana sui social

Analisi dell'innovativa strategia comunicativa del regime iraniano che utilizza l'intelligenza artificiale e la satira diplomatica per contrastare l'influenza di Stati Uniti e Israele.

Il regime iraniano ha recentemente inaugurato una sofisticata strategia comunicativa volta a contrastare l'influenza statunitense e israeliana sul panorama internazionale, articolandosi su due livelli distinti ma complementari. Da un lato, assistiamo alla proliferazione massiccia di contenuti video generati attraverso l'intelligenza artificiale, che si diffondono viralmente sulle principali piattaforme social.

Dall'altro, è emersa una capillare campagna di satira e sarcasmo gestita dagli account ufficiali delle ambasciate iraniane dislocate in tutto il globo. Questo approccio non convenzionale punta a sovvertire la narrazione occidentale, utilizzando l'ironia e la battuta tagliente per mettere in discussione l'autorità dei leader stranieri, trasformando la percezione del conflitto in una sorta di sfida comunicativa globale dove il regime cerca di apparire imperturbabile e sicuro di sé. Esempi emblematici di tale strategia si riscontrano in tweet provocatori che prendono di mira il linguaggio gergale di Donald Trump, distorcendone i messaggi per evidenziarne, agli occhi del pubblico, l'incoerenza o l'irascibilità. L'obiettivo ultimo di Teheran non è solo il dileggio, ma la creazione di una narrazione di superiorità culturale. Significativo è il caso di un post diffuso dall'ambasciata in Ghana, che ha tentato di instaurare un dialogo amichevole con l'Italia, contrapponendo la ricchezza storica e gastronomica iraniana allo stile comunicativo impulsivo dell'ex presidente americano. Attraverso il posizionamento strategico delle ambasciate situate nel cosiddetto Sud Globale, l'Iran tenta di vestire i panni di un Davide sarcastico che sfida un Golia ottuso e privo di profondità, cercando così di guadagnare consensi presso le nazioni che nutrono risentimento verso le politiche egemoniche occidentali. Questa architettura propagandistica presenta vantaggi tattici non trascurabili, in quanto permette al regime di mantenere un doppio registro comunicativo: ufficiale e istituzionale nelle sedi diplomatiche centrali, informale e pungente attraverso le sedi periferiche. Tale stratagemma consente a Teheran di mantenere una soglia di attenzione che non scateni ritorsioni immediate, giocando abilmente sul confine tra la satira e la provocazione politica. È fondamentale osservare che tale sforzo comunicativo è rivolto esclusivamente a un pubblico estero, poiché all'interno dei confini iraniani il governo impone restrizioni severissime sulla libertà di navigazione in rete. Mentre all'esterno il regime si propone come una realtà dinamica e intellettuale, all'interno prosegue una repressione brutale del dissenso, oscurando sistematicamente le notizie riguardanti la violenta gestione delle proteste popolari. In questo contesto, l'uso dell'intelligenza artificiale per creare contenuti virali rappresenta l'ultima frontiera di una guerra psicologica che mira a distrarre l'opinione pubblica globale, celando le profonde contraddizioni di un regime che, mentre inneggia alla pace e alla cultura fuori dalle proprie mura, continua a soffocare ogni voce contraria attraverso la censura e il pugno di ferro





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