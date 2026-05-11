La guerra frena i consumi: i rischi per il tasso di risparmio delle famiglie e l’economia dell’Eurozona

La guerra in Medio Oriente minaccia i risparmi delle famiglie e la tenuta economica dell’Eurozona, con i crescenti prezzi dell’energia e la maggiore incertezza dei consumatori. Gli economisti della Banca centrale europea lanciano un monito inequivocabile, evidenziando che la flessione del potere d’acquisto genera una erosione delle risorse e che la maggiore incertezza dei consumatori rafforza i motivi precauzionali, frenando i consumi e innalzando il tasso di risparmio.

La guerra frena i consumi. L’escalation in Medio Oriente minaccia i risparmi delle famiglie e la tenuta economica dell’ Eurozona . I crescenti prezzi dell’energia e la maggiore incertezza dei consumatori legati alla guerra in Medio Oriente hanno rinnovato i rischi per le prospettive del tasso di risparmio delle famiglie.

Tuttavia, con il dispiegarsi delle ripercussioni economiche della guerra in Medio Oriente, le recenti tendenze dei prezzi dell’energia e dell’incertezza potrebbero invertirsi, con implicazioni per il tasso di risparmio. Una spirale che potrebbe impattare sull’espansione economica dell’eurozona in modo significativo. Il quadro di partenza mostra un’Europa ancora segnata dagli strascichi delle crisi passate.

Dopo essere sceso dal suo picco post-pandemico, il tasso di risparmio è aumentato nel 2022 e nel 2023 ed è rimasto elevato dal 2024, attestandosi al di sopra del suo livello massimo pre-pandemico. Questa dinamica trova le sue radici in una decisa crescita del reddito reale e in una domanda interna contenuta. Tali fattori sono stati favoriti da un calo dei prezzi energetici reali e da una riduzione dell’insicurezza rispetto ai livelli di guardia toccati dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

Oggi lo scenario rischia un capovolgimento repentino. Le tensioni geopolitiche agiscono su due fronti contrapposti. Da un lato vi sono le ragioni di scambio, dall’altro vi è la paura dei consumatori. Le dinamiche avverse nelle ragioni di scambio e l’incertezza dei consumatori hanno effetti opposti sul tasso di risparmio delle famiglie nel breve termine.

Nelle economie importatrici di risorse fossili, come l’area dell’euro, il rapporto tra il deflatore del Prodotto interno lordo e il deflatore dei consumi diminuisce in concomitanza con l’aumento dei costi energetici. Un shock avverso alle ragioni di scambio di entità paragonabile al deterioramento osservato nel 2022 abbasserebbe il tasso di risparmio di 0,3 punti percentuali al suo minimo all’inizio del 2027.

Al contrario, un picco di insicurezza assimilabile a quello registrato all’inizio del conflitto in Ucraina aumenterebbe il tasso di risparmio di 0,4 punti percentuali al suo picco alla fine del 2027. Gli effetti aggregati sul quadro macroeconomico offrono un panorama complesso e non privo di insidie. Tali ripercussioni sono valutate utilizzando ECB-BASE, un modello semi-strutturale per l’area dell’euro. I dati indicano conseguenze pesanti sulla produzione e sulla stabilità dei prezzi.

Un peggioramento delle ragioni di scambio corrode le buste paga, trainato dal rincaro dell’energia in una fase di salari nominali lenti ad adeguarsi, depotenziando i consumi. Questo scenario specifico aumenta l’inflazione di 0,4 punti percentuali e riduce la crescita di 0,1 punti percentuali nel 2027. Si tratta di un impatto avverso guidato quasi per intero dalla componente energetica. Un aumento dei timori dei cittadini esaspera al contrario il comportamento precauzionale e contrae la domanda commerciale. Una dinamica paralizzante





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