La guerra in Iran e il conflitto in Libano: una situazione complessa e delicata

La guerra in Iran e il conflitto in Libano sono due questioni che stanno attualmente monopolizzando l'attenzione mondiale. La situazione è complessa e delicata, con molte conseguenze per l'economia e la politica mondiale. L'Iran è un paese strategico e importante per la regione, e la sua instabilità può avere effetti a catena. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno una lunga storia di tensioni e conflitti, e la guerra in corso è solo l'ultima manifestazione di questo conflitto. La situazione in Libano è altrettanto complessa, con Hezbollah e Israele in conflitto da anni. Il cessate il fuoco in Libano è un passo importante per la pace e la stabilità nella regione, ma è ancora presto per dire se sarà efficace.

Rimane caldo il fronte del Libano, dove le IDF hanno condotto pesanti bombardamenti a seguito della morte di quattro soldati delle IDF e del ferimento di altri cinque in attacchi degli Hezbollah .

Ben-Gir e Smotrich, dell'estrema destra, hanno chiesto a gran voce che il Libano bruci. Da parte sua, Teheran ha rinviato le trattative con Washington, poiché il Paese dei cedri per gli ayatollah è una linea rossa. Gli Stati Uniti hanno assicurato la Repubblica islamica del fatto che lo Stato ebraico non amplierà ulteriormente le proprie operazioni. Non ci siamo incontrati con l'Iran per disperazione, erano loro i disperati.

Lo ha affermato il presidente americano su Truth Social, ribadendo che il regime di Teheran è finito. Aspetteremo che scadano i 60 giorni - ha aggiunto - Non avranno un soldo, neanche dieci centesimi! Teheran, navi devono presentare richiesta attraversamento Hormuz 48 ore prima.

La nuova autorità iraniana incaricata di supervisionare lo Stretto di Hormuz, la Persian Gulf Strait Authority (PGSA), ha diffuso delle istruzioni per il passaggio delle navi dallo Stretto durante i 60 giorni in cui sarà in vigore l'accordo preliminare fra USA e Iran. L'autorità chiede alle navi che intendano attraversare lo Stretto di registrarsi sul suo sito 48 ore prima.

In seguito al memorandum d'intesa di Islamabad e alle direttive ufficiali, alle navi che presenteranno richieste di transito conformi sarà consentito il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz, ha annunciato la PGSA. L'accordo provvisorio USA-Iran prevede che il transito attraverso lo Stretto sia libero per 60 giorni, come avveniva prima della guerra.

Tuttavia, le linee guida diffuse dall'autorità incaricata di supervisionare lo Stretto di Hormuz invita appunto le navi a registrarsi, il che fa supporre che Teheran intenda probabilmente iniziare a riscuotere i diritti. Durante il periodo di 60 giorni, le tariffe relative ai servizi di sicurezza, protezione e tutela ambientale, nonché le relative assicurazioni iraniane, non saranno riscosse dagli armatori e saranno a carico del governo della Repubblica Islamica dell'Iran.

A causa della presenza di mine e della necessità di garantire un passaggio sicuro e di prevenire collisioni, è obbligatorio coordinare la rotta designata e l'orario di passaggio previsto per ciascuna nave prima di dirigersi verso lo Stretto. Israele e Hezbollah avrebbero concordato un nuovo cessate il fuoco in Libano a partire dalle 16 ore locali (le 15 in Italia). Lo scrive Axios citando un alto funzionario statunitense.

Il nuovo accordo - viene spiegato - è stato mediato da Stati Uniti e Qatar dopo colloqui con Israele e Iran. Il portavoce del Ministro degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha condannato fermamente le operazioni terroristiche del regime sionista contro varie regioni del Libano. Lo riportano i media iraniani.

Allo stesso tempo, Baghaei, facendo riferimento al memorandum di intesa siglato fra Teheran e Washington dove è incluso anche il cessate il fuoco in Libano, ha dichiarato che gli USA hanno la responsabilità diretta dell'accaduto. La guerra ha indebolito l'Iran! Lo ha ribadito il presidente americano, ricordando come Teheran - a suo dire - non abbia più un'aeronautica, una marina, sistemi antiaerei, radar o praticamente qualsiasi altra cosa.

Eppure - ha scritto su Truth Social - i democratici sostengono che l'Iran stia meglio ora di quanto non fosse quattro mesi fa. Riuscite a immaginare di farla franca con affermazioni del genere??? Quanto possono essere stupide alcune persone??? Gli Stati Uniti avrebbero comunicato all'Iran che Israele non intende ampliare ulteriormente le proprie operazioni militari in Libano, nel tentativo dell'amministrazione Trump di riportare sui binari la seconda fase di delicati negoziati sul programma nucleare iraniano.

Lo riferisce a CNN una fonte informata, secondo cui Hezbollah ha violato il cessate il fuoco. Israele ha accettato di non reagire oltre e questo è stato comunicato agli iraniani. Ora spetta a Hezbollah fermarsi.

Le dichiarazioni arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani in Libano, lanciati in risposta a un attacco attribuito a Hezbollah che avrebbe causato la morte di quattro soldati israeliani nel sud del Paese, nonostante l'accordo tra Stati Uniti e Iran prevedesse la cessazione delle ostilità su tutti i fronti. Al Pentagono servono 80 miliardi di dollari per coprire i costi della guerra in Iran e altre spese legate al conflitto.

Lo riporta il Wall Street Journal citando l'indicazione del numero due del dipartimento della Difesa a deputati e senatori. Secondo i calcoli di Moody's Analytics, ai contribuenti americani la guerra in Iran costa almeno 132 miliardi di dollari. La cifra include - mette in evidenza il New York Times - le spese militari, l'aumento dei prezzi dell'energia e i tassi di interesse.

Il presidente americano ha ribadito che il regime di Teheran è finito e che gli Stati Uniti non avranno più nulla a che fare con l'Iran. Aspetteremo che scadano i 60 giorni - ha aggiunto - Non avranno un soldo, neanche dieci centesimi! La guerra in Iran è una questione complessa e delicata, con molte conseguenze per l'economia e la politica mondiale.

L'Iran è un paese strategico e importante per la regione, e la sua instabilità può avere effetti a catena. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno una lunga storia di tensioni e conflitti, e la guerra in corso è solo l'ultima manifestazione di questo conflitto. La situazione in Libano è altrettanto complessa, con Hezbollah e Israele in conflitto da anni.

Il cessate il fuoco in Libano è un passo importante per la pace e la stabilità nella regione, ma è ancora presto per dire se sarà efficace





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