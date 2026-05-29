La guerra in Iran: un precedente pericoloso per il diritto e la politica internazionale

La guerra in Iran ha prodotto un precedente pericoloso per il diritto e la politica internazionale. La risposta del mondo al conflitto nel Golfo Persico è stata di silenzio interessato, preferendo riaprire i traffici commerciali piuttosto che difendere i principi che quei traffici dovrebbero rendere sicuri per tutti.

La guerra in Iran ha prodotto un precedente pericoloso per il diritto e la politica internazionale. La risposta del mondo al conflitto nel Golfo Persico è stata di silenzio interessato, preferendo riaprire i traffici commerciali piuttosto che difendere i principi che quei traffici dovrebbero rendere sicuri per tutti.

Mentre i negoziatori di Stati Uniti e Iran formalizzano una bozza di accordo basata su un memorandum d'intesa di 60 giorni, è importante riflettere su cosa questa guerra ha prodotto sul piano del diritto e della politica internazionale. Non soltanto sul terreno militare, ma nella struttura profonda delle relazioni tra gli Stati, nelle fondamenta del sistema multilaterale che avrebbe dovuto rendere impossibile esattamente ciò che è accaduto.

La Repubblica Islamica dell'Iran non è mai stata un attore del sistema internazionale disposto a giocare secondo le sue regole. Fin dalla Rivoluzione del 1979, il regime dei mullah ha costruito la propria legittimità sull'opposizione all'ordine occidentale, sull'esportazione della rivoluzione islamica, sulla repressione sistematica di ogni dissenso interno.

Nei decenni successivi, Teheran ha perseguito con coerenza una doppia strategia: sul piano interno, ha mantenuto la dittatura attraverso un apparato repressivo ramificato e spietato, eseguendo migliaia di condanne a morte, molte delle quali pronunciate contro giovani dissidenti, rei di aver osato protestare contro il regime. Sul piano esterno, ha costruito una rete capillare di proxy armati - Hamas in Palestina, Hezbollah in Libano, gli Houthi nello Yemen, varie milizie sciite in Iraq e Siria - finanziandoli, armandoli, addestrandoli, trasformandoli in strumenti di una guerra asimmetrica strisciante che ha insanguinato il Medio Oriente per un quarto di secolo.

Parallelamente, e in aperta violazione dei Trattati di Non Proliferazione che aveva sottoscritto, il regime iraniano ha proceduto con determinazione al proprio programma di arricchimento dell'uranio, avvicinandosi progressivamente alla soglia di arma nucleare. Ogni accordo - dal Jcpoa del 2015 alle successive negoziazioni - è stato trattato non come un impegno vincolante ma come una tattica temporanea di guadagno di tempo, risorse e spazio diplomatico. Le Nazioni Unite hanno sanzionato, condannato, avvertito. Teheran ha incassato, manovrato, proseguito.

Il mondo ha guardato. E ha lasciato fare. Il 7 ottobre 2023 ha cambiato le coordinate di tutto. L'attacco di Hamas in territorio israeliano, il più grave massacro di ebrei dalla Shoah, è stato pianificato, finanziato e politicamente sostenuto da Teheran.

Non è una congettura: è una catena causale documentata. Hamas è un'organizzazione armata creata nel mondo sunnita della Fratellanza Musulmana, ma poi nutrita e mantenuta in vita principalmente dal regime sciita iraniano. Quando i suoi militanti hanno sfondato le recinzioni del kibbutz non facevano certo l'interesse del popolo palestinese, ma seguivano gli ordini e la strategia geopolitica di chi li aveva armati, cioè dell'Iran





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