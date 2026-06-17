La guerra in Ucraina: un punto di svolta a Evian?

La riunione dei leader del G7 a Evian sembra aver segnato un punto di svolta nella guerra in Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky ha incontrato i leader europei e americani, inclusi Trump e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, per discutere della situazione in Ucraina e della possibilità di un accordo di pace.

La riunione dei leader del G7 a Evian sembra aver segnato un punto di svolta nella guerra in Ucraina . Il presidente ucraino Zelensky ha incontrato i leader europei e americani, inclusi Trump e il cancelliere tedesco Olaf Scholz , per discutere della situazione in Ucraina e della possibilità di un accordo di pace.

Durante la riunione, Zelensky ha mostrato alle immagini dell'assalto russo all'aeroporto di Hostomel, il cuore spirituale dell'Ucraina, e ha raccontato come l'Ucraina sia riuscita a riequilibrare il rapporto di forza sul campo, anche portando i droni fino in territorio russo. Gli alleati europei hanno dato man forte nella discussione per mostrare a Trump che la guerra non è più quella che lui immaginava. Kiev non è in ginocchio e Mosca non sta vincendo.

La resistenza ucraina ha dimostrato una straordinaria resilienza nonostante le perdite e la fatica. Uscendo da un'ora e mezza di riunione, Trump ha un altro tono e accenna a complimenti per Zelensky e per i successi della resistenza ucraina. Parole non scontate, se si ricorda l'intimazione a piegarsi a Mosca pronunciata nello Studio Ovale. Ora il presidente americano ammette: 'La Russia prende molti colpi, il mese scorso ha perso 35 mila soldati.

Parlerò con Putin domenica'. Poi aggiunge: 'La Russia dovrebbe firmare un accordo con l'Ucraina', spiega a Evian. Il cancelliere tedesco ha dichiarato di aver visto il leader Usa 'molto cooperativo e attento all'ascolto' sull'Ucraina.

'C'è motivo per un certo ottimismo', aggiunge. Palazzo Chigi parla di una nuova 'compattezza' degli alleati nel sostegno a Kiev.

'Il vento sta cambiando a favore dell'Ucraina. La stanchezza della Russia è ormai evidente. È il momento di raddoppiare il nostro sostegno', dice Zelensky. Il presidente ucraino ha ribadito a Evian che le priorità dell'Ucraina prevedono, tra le altre cose, l'aumento dei missili di difesa aerea, la preparazione di un pacchetto di sostegno per il prossimo inverno e il rafforzamento della pressione sulla Russia.

'È importante sottolineare che gli Stati Uniti sono pronti a fornire un sostegno concreto in questi settori di lavoro' precisa il presidente ucraino uscendo dall'incontro. Al tavolo si è discusso anche di nuove sanzioni contro le esportazioni di petrolio russo.

'Potremo farlo - sottolinea Trump - perché ora il petrolio scorre (riferimento alla riapertura di Hormuz,). Abbiamo sospeso alcune sanzioni perché non volevamo penalizzare gli Stati Uniti, ma saremo presto in grado di reintrodurle'.su Trump continuerà stasera nella cena di gala a Versailles. Il presidente francese accompagnerà l'ospite americano nel Salone degli Specchi per accarezzare il narcisismo del leader e provare a credere in un nuovo inizio delle relazioni transatlantiche.

Il segretario di Stato ha ufficializzato qualche giorno fa che gli Usa hanno abbandonato le precedenti ipotesi negoziali, considerate troppo favorevoli a Mosca. A Parigi ricordano la formula cosiddetta '3+2', vale a dire l'annessione dei due oblast del Donbass e della, più l'annessione parziale di Kherson e Zaporizhzhia. Una soluzione che gli europei hanno sempre respinto. Resta da capire su quali altri parametri Washington sia pronta a imporre.

Zelensky ha più volte proposto un incontro diretto con Putin al G7, ma un consigliere del Cremlino ha fatto sapere ieri che la questione non è stata sollevata durante una telefonata tra Trump e il leader russo. Come si è visto nel recente e fallimentare tentativo di approccio negoziale degli ambasciatori a Mosca del formato E3 (Francia, Regno Unito, Germania), Putin continua a voler trattare da sola con Washington, ignorando gli europei o relegandoli ai margini





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