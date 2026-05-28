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La guerra tra Ender e ŞahikaCaner: una piega interessante

Telenovela News

La guerra tra Ender e ŞahikaCaner: una piega interessante
EnderŞahikacanerHalit
📆5/28/2026 4:18 PM
📰IOdonna
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La storia di Ender e ŞahikaCaner continua a prendere una piega sempre più complessa. Şahika prova a comprare il silenzio di Ender offrendole il 5% delle azioni della holding, mentre Ender si riavvicina ad Halit per costruire un'alleanza strategica.

La guerra tra Ender e ŞahikaCaner inizia a prendere una piega interessante. Şahika, dopo aver fallito il suo piano di manomettere il van, prova a comprare il silenzio di Ender offrendole il 5% delle azioni della holding.

Ender, intenzionata a rafforzare il proprio ruolo in azienda, decide di riavvicinarsi ad Halit per costruire un'alleanza strategica in vista del possibile ritorno di Halit ai vertici della holding. Nel frattempo, Halit continua a cercare il responsabile della propria rovina economica e lascia la casa di Sitki per farsi ospitare da Yıldız. A casa Argun, l'atmosfera è decisamente tesa a causa delle difficoltà economiche di Zehra, che ha ricominciato a bere.

Yıldız e le altre ragazze cercano di rimettere in sesto Zehra, ma il comportamento di Zehra inizia a insospettire Halit. La serata prende una piega ancora più complicata quando Yıldız riceve la visita inattesa di Kerim, il nuovo amministratore delegato della holding. Kerim è chiaramente affascinato da Yıldız e vuole capire perché abbia fatto finta di non conoscerlo davanti a Halit.

Ender organizza una cena invitando sia Kerim sia Yıldız, e durante la serata Kerim ignora completamente Şahika e concentra tutto il suo interesse proprio su Yıldız. Anche Halit sembra intenzionato a riconquistare l'ex moglie

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