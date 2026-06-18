La Guyana candida Rodrigues-Birkett alla guida dell'ONU: 'Organizzazione più agile e contro le duplicazioni'

L'ambasciatrice della Guyana presso l'ONU, Carolyn Rodrigues-Birkett, candidata a succedere ad Antonio Guterres, ha sottolineato la necessità di rendere l'organizzazione più efficace e snella, riconoscendone il valore ma evidenziandone le carenze. Tra i sei candidati, spiccano ex leader come Bachelet e Sall, mentre la prassi limita la scelta ai non membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.

L'ambasciatrice della Guyana presso le Nazioni Unite, Carolyn Rodrigues-Birkett , si è rivolta al Consiglio di Sicurezza dell' ONU durante un dibattito sui conflitti in Medio Oriente il 30 giugno 2025, sottolineando il ruolo cruciale dell'organizzazione mondiale come forza per il bene globale.

La sua dichiarazione arriva nel contesto della sua candidatura a succedere ad Antonio Guterres come segretario generale, con il mandato di quest'ultimo in scadenza alla fine dell'anno. Rodrigues-Birkett, ex ministro degli esteri e attuale ambasciatrice del suo paese, è una dei sei candidati in lizza per la guida dell'ONU, un'istituzione che si trova ad affrontare una crisi di credibilità e pressioni sempre più forti per una profonda riforma.

La sua visione punta a un'ONU più agile, efficace e capace di rispondere alle sfide globali, pur riconoscendone i limiti e le carenze strutturali. Il suo background di insegnante e diplomatica la porta a enfatizzare l'importanza dell'organizzazione per la vita dei popoli, definendola indispensabile e incomparabile, ma anche bisognosa di cambiamenti per evitare duplicazioni e una burocrazia costosa.

La prassi vuole che il segretario generale non sia eletto tra i paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza,即 le cinque grandi potenze, anche se il loro sostegno rimane determinante in un processo di selezione lungo e complesso. Gli altri candidati includono figure di alto profilo come Maria Fernanda Espinosa (Ecuador), Rebeca Grynspan (Costa Rica), Michelle Bachelet (Cile), Macky Sall (Senegal) e Rafael Grossi (Argentina), direttore generale dell'AIEA.

Tutti condividono l'urgenza di rinnovare l'ONU per renderla più reattiva e rappresentativa in un mondo multipolare. Le sfide per il prossimo segretario generale sono immense: mediare conflitti, gestire crisi umanitarie, affrontare i cambiamenti climatici e riformare il sistema di peacekeeping, il tutto con budget limitati e una crescente sfiducia tra gli stati membri. La candidatura di Rodrigues-Birkett rappresenta anche un tentativo di portare la prospettiva del Global South nella stanza dei bottoni, dopo decenni di leadership dominate da altre regioni.

La sua esperienza nella diplomazia multilaterale e nella governance interna dell'ONU potrebbe essere un vantaggio, ma dovrà confrontarsi con le dinamiche di potere tra le grandi potenze e le aspettative dei paesi in via di sviluppo. Il processo di selezione, gestito dall'Assemblea Generale ma fortemente influenzato dal Consiglio di Sicurezza, richiederà abilità negoziali e la capacità di costruire consenso.

Il suo messaggio alla comunità internazionale è chiaro: l'ONU deve evolversi o rischiare l'irrilevanza, e deve farlo preservando i suoi valori fondanti di pace, diritti umani e sviluppo sostenibile. Mentre il mondo affronta guerre, disuguaglianze e minacce esistenziali, la scelta del nuovo leader dell'ONU non è solo una questione procedurale, ma un segnale cruciale sul futuro del multilateralismo.

L'udienza pubblica dei candidati offre una piattaforma per presentare visioni contrastanti: da una riforma radicale a un rafforzamento graduale, con diversi approcci alla gestione delle crisi e al rapporto con le agenzie specializzate. La Guyana, piccolo stato caraibico con una crescente influenza regionale, vede in questa candidatura un'opportunità per proiettare la sua voce sulla scena globale. Rodrigues-Birkett ha già dimostrato competenza nella difesa degli interessi dei piccoli stati e nella promozione dello sviluppo sostenibile, temi centrali nell'agenda ONU.

Il suo discorso ha cercato di bilanciare realismo e ottimismo, riconoscendo i fallimenti passati ma rivendicando i successi, come le missioni di pace e le campagne di vaccinazione. Tuttavia, scettici sostengono che senza un vero trasferimento di potere dal Consiglio di Sicurezza all'Assemblea Generale, qualsiasi riforma sarà only superficiale. La pressione per il cambiamento è alimentata anche da scandali legati a corruzione e inefficienza in alcune agenzie, come l'UNRWA e l'OMS, che hanno minato la fiducia dei donatori.

Il prossimo segretario generale dovrà quindi gestire un equilibrio delicato: tagliare sprechi ma mantenere i programmi essenziali, modernizzare la burocrazia senza perdere il personale esperto, e ascoltare le richieste di democratizzazione senza scontentare le grandi potenze. La scelta finale avverrà probabilmente per acclamazione, con un candidato che raccoglie il consenso diP{ regioni. La presenza di cinque donne tra i sei candidati segnala anche un possibile passo verso la parità di genere in una posizione storicamente dominata da uomini.

In un'epoca di nazionalismi crescenti, l'ONU需要 un leader che sappia navigare tra le tensioni geopolitiche, ripristinare il dialogo e mobilitare azioni collettive su sfide comuni. L'udienza di Rodrigues-Birkett ha tracciato una rotta che combina pragmatismo e idealismo, ma il verdetto finale spetterà agli stati membri, divisi tra chi cerca continuità e chi vuole una discontinuità radicale





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ONU Segretario Generale Guyana Rodrigues-Birkett Riforma

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ONU: Preoccupazione per sciopero della fame di due britannici detenuti in IranGli esperti delle Nazioni Unite denunciano la detenzione di Craig e Lindsay Foreman, condannati a dieci anni per spionaggio, e lanciano l'allarme sulle loro condizioni di salute dopo oltre un mese di astensione dal cibo. Il governo britannico definisce ingiustificabile la sentenza.

Read more »

Allarme ONU: fame estrema in tredici focolai globali, sei a rischio carestia immediataRapporto congiunto FAO-PAM avverte di un peggioramento dell'insicurezza alimentare acuta in 13 hotspot, con conflitto come fattore principale. Crollo dei finanziamenti umanitari e 266 milioni di persone in grave insicurezza alimentare. Situazione critica a Gaza, Sudan, Somalia e Nigeria.

Read more »

ONU: coloni israeliani a rischio lista nera per violenze su bambiniIl Segretario generale dell'ONU Guterres avverte che i coloni israeliani potrebbero essere inseriti nella lista nera per le violazioni contro i bambini palestinesi, in base al rapporto annuale sui bambini e i conflitti armati che registra un record di vittime.

Read more »